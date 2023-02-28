年薪20萬還不夠？費城副警長「兼差」當律師 挨罰1.6萬

費城副警長艾爾-沙巴茲年薪20萬元，還「兼差」當刑事律師，替嫌犯辯護，被市府操守委員會開罰1萬6000元。(取材自推特)

費城 副警長艾爾-沙巴茲（Tariq El-Shabazz）領了市府年薪20萬元，還「兼差」當刑事律師，替遭檢方起訴的槍械、暴力案嫌犯辯護，經查屬實，市府操守委員會開罰1萬6000元。

操守委員會23日公布調查和解書，艾爾-沙巴茲承認曾在費城地區檢察辦公室起訴的案子中，替被告辯護，他同意繳納罰金，並承諾不再做「那類型的工作」。

長期擔任辯護律師，還差點成為地區檢察官 的艾爾-沙巴茲，至少替費城地區檢察官克拉斯諾（Larry Krasner）團隊起訴的十幾個案子，擔任被告的法律顧問。操守委員會公布的市府員工工作指南明確指出：市府員工不得擔任費城地區檢察辦公室偵辦案件被告的代表。

他在警局擔任警長蘿雪．比拉（Rochelle Bilal）最高法律顧問，警局長發言人蘭迪（Teresa Lundy）說，艾爾-沙巴茲確實有在做「私人法律顧問」的工作，不過不在費城，而在別處，因此不算違反利益衝突法規。

但是法庭紀錄顯示，蘭迪所言非實。操守委員會公布的和解書更證明，該委員會調查過程中，艾爾-沙巴茲不但完全配合，也同意調查結論，願意繳納1萬6000元罰款。

他2021年5月受聘為副警長起，替賓州 犯罪案件至少15名被告擔任辯護律師，被告的罪名包括偷竊、非法擁有槍械、武裝劫車、謀殺和詐欺。

艾爾-沙巴茲當上副法警長不到幾個禮拜，就暗中替一名被告辯護。這名被州檢察長辦公室起訴的被告，後來認罪，承認自己非法遞送炸藥，炸藥被用來引爆費城好幾處自動提款機。

法界人士說，執法單位的最高律師兼差替罪嫌辯護，是極不尋常、也極可能有利益衝突的案例。紐約法律學院法律倫理專家若伊菲（Rebecca Roiphe）說，大都市居然有這種事，實在聞所未聞。