防聯邦高院不利裁決 新州擬立法保護跨種族婚姻

鑒於聯邦最高法院如今由保守派大法官主導，新澤西州眾議會日前跨出立法第一步，在司法委員會以5比0票通過法案，保護跨種族婚姻。(Getty Images)

鑒於聯邦最高法院如今由保守派大法官主導，新澤西州 眾議會日前跨出立法第一步，在司法委員會以5比0票通過法案，保護跨種族婚姻。

法案提案人麥奇恩（John McKeon）說，聯邦最高法院既然可以推翻婦女生育自主權，讓各州決定女性生育自由，下一步它可能「也對婚姻平等權、節育權以及，沒錯，種族間的婚姻做出不利的裁決。」

他表示，就如州議會不得以要把生育自由制定成法規，本法案的目的是要保證「在我們這個州，任何一對佳偶都有權決定是否結婚，種族不能成為阻礙結婚的因素，這點得以法律確認。」

法案指出，少數州從未立法禁止種族間的婚姻，新澤西是其一，但是，如果保護跨種族婚姻權的聯邦法律受到威脅，新澤西州要明確保護自己州民的這項權利。

他舉聯邦大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）在推翻羅訴韋德案裁決的意見書中的論調，凸顯他的擔憂不是沒有道理。湯瑪斯指出，最高法院是否應根據翻婦女墮胎 權的道理，重新裁決同性婚姻權和節育權。

湯瑪斯是黑人，太太是白人，他在裁決推翻墮胎權的意見書中，沒有援引1967年拉文訴維吉尼亞州（ Loving v. Virginia）案的裁決。該裁決說， 禁止種族間婚姻違憲，等於確立跨種族婚姻合法合憲。

但是新州 法案提案人仍擔心最高法院1967年的裁決會被推翻，州眾議員穆克吉（Mukherji, D-Hudson）說：「我們還是謹慎為上，以免跨種族婚姻權的裁決被推翻，也變成要各州自己決定。」

新州州長墨菲在最高院推翻婦女墮胎權之前，就簽署了兩條相關法律，一條保護該州婦女的墮胎權，另一條就是婚姻平等權，確定同性配偶也有結婚的權利。

司法委員會五張贊成票中有兩票是共和黨議員投下，但他們說這法案實在多此一舉。法案待參眾議會通過，才能送給墨菲簽署。