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雪量不夠 新州2月龍捲風著陸 24年首見

記者張聲肇／綜合報導
新州默瑟郡21日遭時速高達115哩的龍捲風襲擊，造成嚴重的財物損失，幸好無人傷亡。(abc7ny電視台畫面截圖)
新州默瑟郡21日遭時速高達115哩的龍捲風襲擊，造成嚴重的財物損失，幸好無人傷亡。(abc7ny電視台畫面截圖)

新澤西州默瑟郡（Mercer County）21日遭時速高達115哩的龍捲風襲擊，造成嚴重的財物損失，幸好無人傷亡，氣象人員說冬季雪量不夠，可能是颶風提早光臨的原因。這是24年來首次在2月出現龍捲風。

龍捲風下午3點30分在默瑟郡著陸後，往東北東方向持續移動達5.8哩，比一般1到2哩的路徑大得多，從勞倫斯鎮到西溫莎鎮，沿路不少建築遭到嚴重破壞。

暴風預測中心氣象學家艾略特（Matthew Elliott）說，這是新州1950年來第五次見到2月颶風，其中三次同一天內來襲。

新澤西州冬天很少有雷暴雨，龍捲風就更罕見了，因為這一地區通常要等到天氣轉暖，大氣層才會有構成暴風的條件。

艾略特指出，今年的積雪不夠，為龍捲風提早來到創造了有利的環境。他說：「雪量不多的話，很容易從北方引來溫暖、潮濕的空氣。」

今年東部下雪太少，費城僅下了0.3吋。1999年2月，費城降雪量僅0.7吋，而新州肯登郡櫻桃丘就遭龍捲風襲擊。1973年2月，費城積雪量為零，2月2日一天之內就有三個龍捲風光臨，其中一個陣風極強，類似21日橫掃默瑟郡的115哩時速強風。20日氣溫突然升到華氏60多度，暖流鋒面引發龍捲風。

艾略特說，再怎麼說，21日的龍捲風還是極不尋常，因為大氣的濕度並不夠，「要每一個因素都完美配合才可能發生，」偏偏每一個因素就湊合在一起，催生出著陸後行進長達幾乎6哩的龍捲風。

他表示，龍捲風的特性很難從氣候變遷的角度捉摸，但是地球暖化是不是影響到龍捲風發生的頻率與強度，仍是很重要的科學研究題目。

氣象預報員說，費城一帶雖然不會馬上再來一場龍捲風，但氣象也不太正常，22日下午氣溫就比前一天低了10度，剩下40幾度，但23日飆到60多度。

龍捲風 費城 新澤西州

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