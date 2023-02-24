普林斯頓中校慶新年 各年級節目精采驚豔

跆拳道班的表演令人驚豔，飛腿連踢四塊不同角度的木板，以及跳高橫踢五塊疊在一起的木板，成功的高難度動作，獲得觀眾佳評如潮。(記者孫影真／攝影)

普林斯頓中文學校近日在Princeton Day School體育館，舉辦「兔」氣揚眉新年聯歡會，節目精采，並表揚近年加入的新任教師，由老師的子女以及學生獻花，氣氛感人。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、甫到任的副主任王鈺淇、美東中文學校協會會長戴松昌、全美中文學校聯合總會總會長江海寧、梅山中文學校台灣華語文學習中心負責人李珠瑛、新州北部美華聯誼會會長孫影真、前校長林福光、羅安妮、高源、以及現任理事長蘇雅萍出席。FASCA海外青年文化大使協會諮詢導師楊文箎帶領九名義工到場幫忙。

FASCA海外青年文化大使協會諮詢導師楊文箎(左一)帶領九名義工到場幫忙。(記者孫影真／攝影)

陳永豐感謝義工團隊的努力，使慶祝會在疫情之後得以盛大舉行。陳永豐表示，僑委會去年開始與普林斯頓中文學校合作，開設台灣華語文學習中心，提供成人華語課程，將繼續合作創造更好的教育 環境。

十年級學生(前排)主持節目，表現可圈可點，與貴賓及籌備團隊合照，後排立者左起：蘇雅萍、李珠瑛、江海寧、戴松昌、陳永豐、陳怡君、王鈺淇、孫影真、楊文箎、金祖瑜、陳彥文、羅安妮。(普林斯頓中文學校提供)

慶祝會由10年級學生陳子仲、陳冰冰、沙可雅、孫悅安、金靜炎與老師陳振豪主持，節目由舞龍舞獅開場，各班輪流演出賀新年歌舞、順口溜、詩歌朗誦、數來寶等節目。「乖乖兔賀新年」是年紀最小的表演者，獲得許多掌聲；四年級身著原住民 服飾，展現「高山青」熱情風範。

成語小劇場「守株待兔」，農夫的道具與大樹等布景精美。(記者孫影真／攝影)

跆拳道 班的表演，飛腿連踢四塊不同角度的木板，展現高難度動作。六年級老師張淳琪領導的成語小劇場「守株待兔」，農夫的道具與大樹等布景精美；「十二生肖的由來」話劇解釋貓不在排名之內的原因；還有師生演奏二胡、及扯鈴表演等。

舞獅一字排開，靜看探採聞睡醒，氣勢磅礡。(記者孫影真／攝影)

校長陳怡君感謝文化主任劉依婷、行政團隊和家長們協力同心，圓滿完成聯歡會的籌辦。陳怡君表示，近年許多年輕家長陸續投入教學的行列，大家齊心協力，為孩子們的中文教育以及文化傳承盡一份力。

普林斯頓中文學校成立於1970年，目前於每周日下午2時30分至5時，在Princeton Day School上課，設有傳統中文班、兒童第二外語班，兒童文化課程包括舞獅、國畫、象棋、舞蹈、扯鈴、跆拳道和動漫繪畫，以及成人活動班；歡迎報名參加，校址：650 Great Rd, Princeton, NJ 08540，網址：https://www.PCLS.org/，電郵：[email protected]。