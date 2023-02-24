與鄰居口角竟誣告性侵 新州男被判囚23個月

新澤西州 切斯特郡(Chester County)一名男子係因在社區管理委員會，與一名鄰居結下梁子，竟然誣告鄰居性侵 自己兒子，經過檢方調查後，發現根本子虛烏有，還因此被鄰居告上法院，21日罪名成立，最高判處23個月徒刑。

據了解，定居東懷特蘭鎮(East Whiteland Township)48歲男子喬納拉(Kiran Jonnala)去年12月向警方舉報自己13歲的兒子遭到鄰居性侵，警方獲報後展開調查，喬納拉兒子對調查人員表示，從未遭到毆打，也未曾告知父親曾遭到性侵。

隨後喬納拉面對調查人員，也坦承是為了報復，才會誣告鄰居性侵。

檢方表示，喬納拉與鄰居，也就是一名在費城 中心城市(Center City)執業的律師，雙方在社區管理委員會會議和選舉等問題上，結下樑子，喬納拉心生不滿，決定誣告對方作為報復。

不過原本切斯特郡檢方原本無意對喬納拉誣告提出告訴，但無端遭到性侵指控的鄰居不願就此罷休，向法院提出上訴。切斯特郡地區法官桑德加德(Analisa Sondergaard)裁決受理，並提交新澤西州檢察長辦公室，對喬納拉正式起訴。

經過法院審理後，喬納拉罪名定讞，判處最高23個月有期徒刑。

代理檢察官亨利(Michelle Henry)指控喬納拉誣告行為「既不當又具破壞性」，直言「被告明知子虛烏有，卻還是要透過說謊來指控，簡直浪費社會寶貴時間和資源，這些時間和資源原本應該用來將社區禍害繩之以法」。但仍強調檢方「會非常審慎處理涉及兒童性侵的所有指控，但我們也會追究誣告者的刑責」。

至於被告辯護律師林基里安(Lindsay Killian)針對被告有罪並判刑一事，尚未有任何回應。