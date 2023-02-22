非裔研究課程 佛州要廢 新州擴大實施

新澤西州州長墨菲。(美聯社資料照片)

非裔 研究課程遭共和黨籍佛州州長德桑提斯 禁止公立學校教授，但民主黨籍新澤西州 長墨菲則宣布擴大教授範圍，從原本一個學校擴為26校。

德桑提斯廢止「大學先修非裔研究」課程的理由是，這門課違反該州法律，也缺乏「歷史正確性。」他舉這兩大理由，卻拿不出證據。

墨菲在紐瓦克一所高中宣布反德桑提斯之道而行時，說德桑提斯把「政治文化戰」看得比學術還重要。「新澤西州會驕傲的教育我們的下一代，說非裔的歷史就是美國的歷史。」

他說，德桑提斯政府認為非裔研究沒什麼教育價值，新澤西卻認為，「我們的歷史」要教就全盤教。新澤西站在「歷史全盤教」的這一邊。

美聯社請德桑提斯的發言人回應，未獲答覆。

這門課本來計畫試行兩年，先從全國60所學校教起，明年就擴展到數百所公立高中。約一個月前，德桑提斯發難後，引發教育界辯論。

他說，這門課有意推動「某一議程」，違反他去年簽署的「停止冤枉學童員工法」(Stop WOKE Act)。該法禁止學校教授批判性種族理論，讓學生覺得某些人因為種族身分必然受到壓迫或享有特權，若教，家長可以控告學區。

批判德桑提斯的人說，德桑提斯想要傳達的訊息就是：非裔史在佛州不重要。

主管大學先修課的大學教育委員會(College Board)這個月公布修訂後的課程綱要，其中「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)組織、奴隸賠償、同性戀等議題不列入考試範圍，但和「黑人保守主義」一樣，可當作研究的題目。委員會說，非裔研究課綱在德桑提斯提出反對之前，就已大致修訂完成。

紐瓦克學區總督學李昂(Roger Leon)贊成擴大教學：「要更深入、更完整了解美國歷史，非裔美國史很重要。」