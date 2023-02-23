家庭悲劇 新州男槍殺妻子與2子女後自殺

新澤西州男子尼洛達(左)與妻子賈絲蒂娜合照。(取自臉書)

新澤西州 林登(Linden)日前發生一起導致四人死亡的謀殺和自殺悲劇；警方指出，41歲的男子尼洛達(Krzysztof Nieroda)在槍殺妻子與兩名子女，並在打電話給親友自白後，舉槍自盡。

林登警察 局19日早上獲報，要求前往克瑞斯特住家查看情況，並在抵達現場後發現尼洛達和他41歲的妻子賈絲蒂娜(Justyna Nieroda)，以及他們13歲的女兒娜塔莉(Natalie Nieroda)都死於槍傷。而兩人的14歲兒子塞巴斯蒂安(Sebastian Nieroda)則是重傷送醫後不治身亡。

「沒有語言能治癒也沒有解釋能讓人理解這種悲劇。」聯合郡(Union County)檢察官 丹尼爾 (William Daniel)表示：「發生這種悲劇，我們的精神都與受害者家屬和整個林登社區同在。」

警方初步調查後在20日指出，尼洛達在19日早晨開槍打死妻子、兒子和女兒，犯案後並打電話給一名親友，坦白自己槍殺了家人後舉槍自盡。警方抵達現場後在尼洛達的手中尋獲犯案凶器，目前警方尚未說明尼洛達的犯案動機。

「這種悲劇對我們社區的影響是無法用言語形容的，尤其是對家庭、孩子和急救人員的影響。」警察局局長哈特(David Hart)表示：「我們無需獨自哀悼，每個人在哀悼失去朋友和鄰居時，都有陪伴我們所愛之人的責任。如果你或你認識的人深陷傷痛之中，別遲疑尋求幫助，免得發生悲劇。」