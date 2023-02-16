費城亞裔吳大衛 辭市議員選市長

費城韓裔市議員吳大衛13日宣布辭職投入市長選舉，將爭取共和黨提名。(取材自臉書)

費城亞裔市議員吳大衛（David Oh，以下均音譯）13日宣布辭職投入市長選舉，他是在民主黨 登記選民占絕大多數的不利情況下，第一個力求出線的共和黨 人。民主黨陣營已有多人爭取初選提名 ，包括去年底也辭議員的亞裔金孝蓮（Helen Gym, KIM HYO-YEON）。

吳大衛說，競選市長的目的就是大家在家裡常談的：社會治安，人性執法。當了11年市議員的吳大衛說，過去幾年來，「我們嚴重落後，也走錯了方向。這麼偉大的城市和令人驚奇的市民，如果不現在就行動就不是了。」

過去共和黨最接近民主黨得票的卡茲（Sam Katz），在1999年和2003年兩度都敗給史崔特（John F. Street），觀察家認為吳能夠有卡茲「雖敗猶榮」的戰績就不錯了。

初選將在5月16日舉行。吳大衛認為共和黨提名他錯不了，因為「我在民主黨和獨立選民當中很受歡迎。」他說，民主黨候選人為了選票，一定走「極左」偏鋒，迎合初選當中的進步派選民。也就是為了讓人民「有所選擇」，他才出馬競選。

吳大衛坦承一開始會有募款困難，但如果民主黨進步派市議員金孝蓮贏得民主黨提名，有很多人，包括民主黨人，會考慮支持他。兩人都是韓裔，也都出身教會家庭，吳大衛的父親還是牧師。

吳大衛說，如果金獲得民主黨提名，民主黨有些社團「會樂意給我錢，他們這麼說的。」

金孝蓮的發言人摩根（Harrison Morgan）說，有人把金孝蓮當作民主黨人選的領頭羊，包括捐款人數最多，她感到很驕傲，「也因此，我們不認為負面評論值得回應。」

吳大衛的雙親從韓國移民。他在費城長大，曾當過陸軍，也當過檢察官。2011年當選市議員之前，兩度落選過，當選的席次是兩席保留給少數族裔當中的一席。市議會17席，民主黨就佔了14席，加上他和共和黨也不怎麼和睦，在市議會常被孤立。