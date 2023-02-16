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偽造大西洋城房契詐騙 新州2男被控罪

編譯盧炯燊／綜合報導

新澤西州兩名騙徒利用偽造的大西洋城房契，騙取外州投資者約58萬元，被控二級盜竊及三級串謀罪名成立；兩人偽造的房契涉及的房子，大部分竟是大西洋城市政府的物業。

被告為54歲的小托爾克(Richard Toelk Jr.)及60歲的史密斯(Keith Smith)，在2018年11月至 2019年1月期間，偽造最少20份大西洋城房契，然後交到大西洋郡書記辦公室登記「洗白」。

兩人聲稱是透過轉讓獲得這些物業的業權，偽造房契有部分是涉及私人物業，但大部分是屬於公共房地產，其中一處是位於賭城所在的木板路(Boardwalk)，價值100萬元。

在市府登記「洗白」房契後，兩人即向外州投資者轉售這些物業。

新州檢察長普拉金(Matthew J. Platkin)說，兩人冒充這些物業的所有者人，由於有已有在市府登記的書面記錄，足以令人信服，以至於經驗豐富的房地產投資者也上當。

有紐約市及費城的房地產投資者向兩人匯款購入物業，以為是在收購房地產，但實際上卻一無所獲。

買家其後無法取得物業，報案後揭發有關騙局，小托爾克在庭上審訊時承認二級盜竊罪，史密斯承認犯有三級串謀罪。

小托爾克將於3月23日判刑聆訊，最高可監禁三年；史密斯的判刑聆訊定於4月6日，檢察官建議判監364天。另外兩人還須全額賠償給受害人。

投資 房地產 新澤西州

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