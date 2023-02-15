我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

讓學生睡飽 新州過半支持「高中延後上課」

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州州參議員柯迪與其他議員去年曾共同提案，延後高中上課時間，如今民調顯示，過半居民支持此提案。(取材自臉書)
新澤西州州參議員柯迪與其他議員去年曾共同提案，延後高中上課時間，如今民調顯示，過半居民支持此提案。(取材自臉書)

全美討論學生睡不飽而有意延後上學時間之際，新澤西州費爾里狄金生大學(Fairleigh Dickinson University)進行民調訪查，結果過半居民支持延後高中上課時間。

新澤西州費爾里狄金生大學10日公布民調顯示，55%的新州居民支持推遲高中學生上課時間至8時30分，另有30%的人反對這項去年春季提出的法案，另有15%的人未決或拒絕表態。

新州沒有統一規定K-12學校上課時間，高中的上學時間往往比國中小學還要早。

聯邦國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)數據顯示，新州高中通常7時51分開學，排名全美第12早。

費爾里狄金生大學民調針對新州州議會的八名議員去年5月共同提出的兩項法案，分別是A3816 和S2462，詢問受訪者的意見，這兩項法案目前仍在州參眾議會的教育委員會討論階段。

提案的民主黨州參議員柯迪(Richard Codey)說：「年紀較大的孩子要晚點上課，而不是早一點，因為他們比較晚睡，這是常識。」

費爾里狄金生大學民調受訪者中，民主黨人比共和黨人更偏好更改上課時間。

約65%的民主黨受訪者表示，高中必須晚上課，而共和黨的正反意見人數相當，都是42%。

受訪者中，62%的女性支持延後上課，48%的男性支持這項改變。

費爾里狄金生大學另發現，雖然56%家中有年幼孩子的家長支持調整上學時間，但54%家中無稚子的家長也支持延後上課。

新州摩利斯郡(Morris County)的查塔姆高中(Chatham High School)去年9月開始，已將上課時間從7時40分延至8時20分。

查塔姆所屬學區的教育局長拉蘇薩(Michael LaSusa)表示，查塔姆高中當初調查發現，不到20%的學生每個晚上睡足八小時後，決定調整上課時間。

拉蘇薩說，「我們順遂地做出這項調整，回饋相當良好。」

查塔姆高中的調查結果並不令人意外，聯邦疾病防治中心(CDC)2015年一項研究發現，72%的高中生每天睡不到八小時。

新州 民調 新澤西州

上一則

新州14歲女疑遭霸凌輕生 施暴影片瘋傳 校長請辭

下一則

伊州、芝加哥市去年額外補助 免列收入

延伸閱讀

新州女生疑遭霸凌自殺 施暴影片瘋傳…校長反指她吸毒

新州女生疑遭霸凌自殺 施暴影片瘋傳…校長反指她吸毒
讓學生睡飽一點 新州過半支持高中延後上課

讓學生睡飽一點 新州過半支持高中延後上課
新州去年房屋成交天數創10年最短 上市到簽約平均34天

新州去年房屋成交天數創10年最短 上市到簽約平均34天
簡化住房建設審批 州參議員威善高推新法

簡化住房建設審批 州參議員威善高推新法
新州東漢諾瓦鎮5民代 倒戈加入共和黨

新州東漢諾瓦鎮5民代 倒戈加入共和黨
新州聯合中文學校遊藝迎新春 學生頒獎典禮帶來節目

新州聯合中文學校遊藝迎新春 學生頒獎典禮帶來節目

熱門新聞

將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33
包括小榆學區在內德州多個學區，討論一周上學四天可行性。（學區官網）

一周只上學四天 全美已1600所學校實施

2023-02-09 18:39
賓州26歲女子摩根‧道布上週與父母親相約自殺；由母親先槍殺父親，射死母親後再自殺。(取材自臉書)

賓州一家3口陳屍後院 遺留親筆遺書疑自殺協定

2023-02-09 13:55

超人氣

更多 >
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善
一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙