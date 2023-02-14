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新州去年房屋成交天數創10年最短 上市到簽約平均34天

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州狂熱的房地產市場在2022年降溫，但是房屋售出的速度卻快於至少近十年的銷售速度。(Getty Images)
新澤西州狂熱的房地產市場在2022年降溫，但是房屋售出的速度卻快於至少近十年的銷售速度。(Getty Images)

2022年因利息及物價持續攀升，新澤西州「狂熱的」房地產市場降溫，一些買家只得退出，儘管如此，報告顯示2022年房屋售出的速度實際上快於疫情期間，平均成交天數甚至寫下近十年來最短紀錄。

根據「新澤西房地産經紀人」(New Jersey Realtors)協會的數據，2022年新州房市的待售房屋從上市求售到簽約的平均天數為34天，2021年待售時間平均為37天，2020年則是56天。

過去十年，房屋待售平均天數最高的是2012年的109天，十年平均則為71天，去年房屋的待售時間甚至不到十年平均的一半。

普林斯頓房地產公司Compass房地產經紀人、新澤西房地産代理主席葛蘿莉亞．蒙克斯(Gloria Monks)指出：「由於庫存不足，房屋仍快速售出，這是首要的促成因素，此因素推動一切，包括價格。」

新澤西房地産經紀人協會的數據顯示，2022年1月有1萬2727棟房屋求售，7月上升至1萬8779棟達到顛峰，年底新州有1萬3595棟房屋待售。

過去十年住房庫存一直呈現下滑趨勢，根據房地產諮詢公司Otteau Group的數據，2011年7月，新州房市有7萬1194間未售出的房屋，2016年7月有5萬1010棟未售房屋，2021年7月未售出房屋降至2萬729棟。

五或十年前，房地產經紀人必須打更多廣告，開放房屋參觀，還得應付賣家的挫敗感。但Compass的員工休斯(James Hughes)說：「過去三年的市場情況是只要標出售價，如果沒有出現極嚴重的差錯，房子就能脫手。」

休斯舉例，上周他的客戶競標西奧蘭治(West Orange)的一棟房屋，房屋標價為62萬9000元，該客戶出價67萬，在18個報價中排第13或第14位。最後該棟房屋在市場上僅待了九天。

經紀人表示，定價是決定房屋是否能快速售出的主要因素，房地產公司Keller Williams Towne Square Realty的克里斯．周(Chris Young Joo)表示：「只要價格合適，房屋狀況良好，賣家仍稍有優勢。」

房地產 新澤西州 新州

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