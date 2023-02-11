我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

新澤西逾600華人 齊聚新春元宵晚會

記者謝哲澍／新澤西州報導
元宵晚會部分嘉賓、組委會成員和民選官員代表合影。(記者謝哲澍／攝影)
元宵晚會部分嘉賓、組委會成員和民選官員代表合影。(記者謝哲澍／攝影)

新澤西華人聯合總會、新州中國日、新澤西福建同鄉會日前在桑莫塞雙樹酒店舉辦新春元宵晚會，超過600名社區、學區、工商、政界代表出席，熱鬧歡喜慶佳節。

晚會由胡薇薇、胡世遠主持；聯合總會主席林潔輝攜共同主席佟衛東、嚴欣鎧、郭瑞堯、梁智、胡世遠、洪利武、王恆等向新州華人拜年。中國駐紐約總領館副總領事吳曉明、領僑處副主任殷民俊、副領事王程，以及馬來西亞駐紐約總領事哈桑(Amir Farid Abu Hasan)也到場祝賀。

熱鬧的舞獅聲中晚會拉開序幕。 佟衛東主持中國閩南和馬來西亞經典的同時撈七彩魚生環節，祝願來賓「風生水起」、「越撈越旺」；晚會匯聚多個華人文化藝術團體的演出。

新澤西華人聯合總會主席、新州中國日主席林潔輝、新澤西福建同鄉會主席郭瑞堯、會長李世群致辭和致謝，並派發紅包給兒童。

許多民選官員也到場祝賀，包括蒙市(Montville)市長Matthew Kane、東布朗士維克(East Brunswick)市長Brad Cohen、林登(Linden)市長Derek Armstead及夫人、林登學區總監Rocky Tomazic等，並為組委會送上祝賀獎狀。

晚會同時頒獎新澤西福建同鄉會韞青獎學金，今年的獲得者包括陸春曉(Chunxiao Lu)、李嘉輝(Elena Li) 、林澤宇(William Lin)、陳丹揚(Sabrina Chan)、 邵琳娜(Celina Shao)。

新澤西福建同鄉會、李文斯頓華人協會、橋水華人協會、蒙特維爾華人協會、海外香港協會、華人電腦協會、美中藥協、川渝聯誼會、多家華夏中文學校等近100個華人社團、學校、公司、機構的成員參與年會。

元宵晚會晚會大合照。(記者謝哲澍／攝影)
元宵晚會晚會大合照。(記者謝哲澍／攝影)

華人 新澤西 新州

上一則

歡迎光臨 SUSHI+高級迴轉壽司自助餐館

下一則

明州華人聯歡慶新春 逾300人共聚一堂

延伸閱讀

新州帕奧運動員遭代客泊車拒服務 控百利賭場歧視

新州帕奧運動員遭代客泊車拒服務 控百利賭場歧視
新州化學公司倒廢棄物 湯姆斯河鎮兒童罹癌率飆升

新州化學公司倒廢棄物 湯姆斯河鎮兒童罹癌率飆升
新州參議會決議 挺台美發展雙邊關係

新州參議會決議 挺台美發展雙邊關係
人氣爆棚 芝元宵廟會上千民眾襄盛舉

人氣爆棚 芝元宵廟會上千民眾襄盛舉
中文兒童合唱團 元宵表演贏掌聲

中文兒童合唱團 元宵表演贏掌聲
料理功夫／搖滾紅豆元宵

料理功夫／搖滾紅豆元宵

熱門新聞

(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33
佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
事發按摩店血跡斑斑，女傷者仍未脫險。(讀者提供)

獨家／芝按摩店喋血 華女遭男客刺頸命危 兇嫌逃逸

2023-02-03 09:35

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺