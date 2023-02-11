新澤西逾600華人 齊聚新春元宵晚會

元宵晚會部分嘉賓、組委會成員和民選官員代表合影。(記者謝哲澍／攝影)

新澤西華人 聯合總會、新州 中國日、新澤西福建同鄉會日前在桑莫塞雙樹酒店舉辦新春元宵晚會，超過600名社區、學區、工商、政界代表出席，熱鬧歡喜慶佳節。

晚會由胡薇薇、胡世遠主持；聯合總會主席林潔輝攜共同主席佟衛東、嚴欣鎧、郭瑞堯、梁智、胡世遠、洪利武、王恆等向新州華人拜年。中國駐紐約總領館副總領事吳曉明、領僑處副主任殷民俊、副領事王程，以及馬來西亞駐紐約總領事哈桑(Amir Farid Abu Hasan)也到場祝賀。

熱鬧的舞獅聲中晚會拉開序幕。 佟衛東主持中國閩南和馬來西亞經典的同時撈七彩魚生環節，祝願來賓「風生水起」、「越撈越旺」；晚會匯聚多個華人文化藝術團體的演出。

新澤西華人聯合總會主席、新州中國日主席林潔輝、新澤西福建同鄉會主席郭瑞堯、會長李世群致辭和致謝，並派發紅包給兒童。

許多民選官員也到場祝賀，包括蒙市(Montville)市長Matthew Kane、東布朗士維克(East Brunswick)市長Brad Cohen、林登(Linden)市長Derek Armstead及夫人、林登學區總監Rocky Tomazic等，並為組委會送上祝賀獎狀。

晚會同時頒獎新澤西福建同鄉會韞青獎學金，今年的獲得者包括陸春曉(Chunxiao Lu)、李嘉輝(Elena Li) 、林澤宇(William Lin)、陳丹揚(Sabrina Chan)、 邵琳娜(Celina Shao)。