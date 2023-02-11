3席補選皆勝 民主黨奪回賓州眾議會

民主黨候選人7日贏得賓州眾議會三個席次的補選，12年來首度掌控眾議會。圖為當選的三名議員（從左至右）麥肯德魯、薩里斯伯瑞和葛集里。（WGAL電視台畫面截圖）

民主黨 候選人本周贏得賓州眾議會三個席次的補選，12年來首度掌控眾議會，不過參議會仍在共和黨 手中，使民主黨籍新州長夏皮羅施政仍面臨阻礙。

本來在眾議會以113席對90席有絕對優勢的共和黨，去年期中選舉 後，席位降至101席，民主黨則獲102席，但是民主黨有三席要補選：議員德路卡(Tony DeLuca)去年10月癌症病逝，11月仍獲選連任；薩默•李(Summer Lee)贏得聯邦眾議員選舉後，辭去州議員職位；戴維斯(Austin Davis)則因上任副州長而辭議員職。

這三席未補選前，共和黨以101比99席位稍多，反而造成更嚴重的政治僵局。眾議會1月選出民主黨的羅濟(Mark Rozzi)為議長，因為數位共和黨議員也支持他。

不過，羅濟當選議長也無法改變政治僵局，不但無從任命各委員會委員，連內部運作規則都無法通過，遑論通過法案。

德路卡、薩默•李和戴維斯空出的席位分別由麥肯德魯(Joe McAndrew，32歲)、薩里斯伯瑞( Abigail Salisbury， 40歲)和葛集里(Matthew Gergely)接任。

共和黨議會黨團領袖喀特勒(Bryan Cutler)想阻擋三席當中兩席不要那麼早補選，但法院駁回他的訴求，三席補選得以一併舉行。

這三位新人宣誓就任後，眾議會仍有一席待補。共和黨的琳達‧喀爾佛(Lynda Schlegel Culver )1月31日贏得參議會補選，上任參議員後，又空出一席。