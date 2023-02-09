學生面前服用毒品 新州師遭逮

新澤西州羅斯福中學發生一名教師在學生面前吸食類鴉片藥物「芬太尼」後，在教室內昏迷。(谷歌地圖)

新澤西州 一名57歲的中學教師去年11月在學生面前，服用過量類鴉片藥物「芬太尼」(Fentanyl)昏迷在教室內，校方緊急報警後，警方證實這名教師已於日前被捕。

根據韋斯特菲爾德(Westfield)警局公布的資料，這起事件是發生在美東時間去年11月29日上午9 時左右，在該市羅斯福(Roosevelt)中學任教的湯普森(Frank Thompson)當著學生面前服用毒品 「芬太尼」，倒臥教室內，驚動校方。

當時駐校警員里加 (Fortunato Riga)進入教室了解狀況，發現湯普森倒臥地板、昏迷不醒，緊急呼叫學校護理人員前來協助。

根據事後警方報告，里加注意到湯普森出現類似鴉片中毒症狀，於是將隨身配備的解毒藥品納洛酮(Naloxone)讓湯普森服用，及時救了他一命。

警方事後在湯普森教室壁櫥裡查獲數量不明的藥物與吸毒工具。

根據羅斯福中學的網站資料，現年57歲的湯普森教授六年級和七年級的視覺藝術，以及八年級的工藝美術課。事件爆發後，湯普森因持有管制毒品芬太尼和吸毒工具，以及危害兒童福利等罪名遭控罪。

韋斯特菲爾德學區 表示無法直接發表評論，但會持續關注學生和教職員人身安全，確保課堂環境的完整。