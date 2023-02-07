紐瓦克平價公寓鼠患 市議會限期改進

紐瓦克市議會通過要求可負擔住房大樓「喬治亞國王村」限期改善鼠患等問題，否則取消地產稅減稅。（取材自臉書）

紐瓦克市議會1日通過要求一棟可負擔住房大樓限期改善鼠患等問題，否則取消地產稅減稅。市議會也通過該大樓將由一名接管人接收，負責向房客收取租金 ，並將租金用於修繕工作。

市議會一致批准向「喬治亞國王村」(Georgia King Village)公寓大樓所有方「L+M開發合夥人」公司(L+M Development Partners)發送違約通知，告知該公司未能遵守減稅條款，包括維持居住環境。

發送通知不會直接取消30年的減稅，減稅替L+M公司免除數百萬元的地產稅，以抵銷該公司2016年收購這棟47年歷史大樓時用於改善環境的支出。

違約通知將給予L+M公司60日的期限，解決大樓的鼠患問題，去年該地開始新建築工程後，大樓的老鼠激增，除了鼠患，政府也希望該公司除黴並修理漏水管線，補救鼠患以前就存在的不合格情況，若能達到要求，市政府也許不會取消減稅資格。

L+M公司在市議會通過表決後發布聲明：「我們的現場管理團隊正全天候趕工，解決居民的任何問題，包括實施強力的滅鼠策略。本公司近期在大樓新增人員，監督所有維修工作，並在過去一周派遣三名新的滅鼠人員到大樓。」

但該公司表示，儘管同意鼠患不可接受且不符合標準，但該公司認為指派財務管理人並非正確解方。

L+M稱，自收購喬治亞國王村大樓以來，已經花費4000萬元用於改善個別公寓、共用區域、開放空間、建築系統及保全。

喬治亞國王村大樓居民則相當贊同市議會的決定，該大樓房客協會的發言人說：「這是我們多年來一直在等待的，紐瓦克市聽見了我們的聲音」。

表決會議結束後，城市及L+M公司的律師出席紐瓦克市要求召開的高等法院聽證會，法官將期限延期至3月1日，屆時將再審查L+M的進展。