我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

新州佛光山 熱鬧歡喜迎新春

新澤西州訊
南平原市市長安奈詩頒發農曆新年慶祝文告，獻上新春的祝福。(佛光會提供)
南平原市市長安奈詩頒發農曆新年慶祝文告，獻上新春的祝福。(佛光會提供)

新州佛光山春節期間舉辦一系列慶祝活動，南平原市市長安奈詩(Mathew Anesh)日前頒發慶祝文告；紐澤西佛光協會會長童振邦、副會長張大禹、督導李幸玲及理事高清等代表參加儀式。

童振邦表示，紐澤西佛光協會一直是南平原市(South Plainfield )社區長期夥伴。不僅提供文化活動和慈善捐贈，還參與街道清潔和勞動節遊行等活動，期待開展更多合作。

除夕夜，新州佛光山監寺覺懺法師邀請佛堂的單身及空巢期義工於齋堂圍爐吃火鍋，品嘗素食佳餚，備感團圓氣氛；其後，覺懺法師及知群法師領眾普佛辭歲及虔誦「除夕祈願文」。前愛迪生分會長王中證與家人共13人禮佛上年香，熱鬧歡喜。

大年初一及初二，開放大眾禮佛、點燈祈福、敲響祈福鐘、抄經接力等活動。大殿換上紅色新春布置、多彩的佛前花藝、齋堂及各角落的新春設計，展現年節氣氛。道場裡大紅燈籠、橘子和兔年吉祥兔，上香、點燈、抄經和紅包牆抽獎遊戲的互動攤位，洋溢喜悅、幸福。

佛光會理事許綉雲的女兒Cheryl帶著五個月大的兒子Aiden參加慶祝活動，這是Aiden的第一個農曆新年，受到熱烈歡迎。佛光會員李靜的女兒王睿妍第一次到道場，非常歡喜、感動。李靜說心中有信仰，能激發她發自內心的善。(安道)

覺懺法師發給每位與會信眾一份新春結緣品，祝福大家平安吉祥。(佛光會提供)
覺懺法師發給每位與會信眾一份新春結緣品，祝福大家平安吉祥。(佛光會提供)

新州 遊行 勞動節

上一則

明州86歲沈蓓 「紀念與熱愛」畫出人生情懷

下一則

母屍藏家中冰櫃2年 芝女瞞死訊被控罪

延伸閱讀

30歲新州市議員 車內身中多槍死亡

30歲新州市議員 車內身中多槍死亡
新州猶太會堂遭扔汽油彈 警追捕蒙面男

新州猶太會堂遭扔汽油彈 警追捕蒙面男
新州心理醫療業者 可申請最高18萬學貸減免

新州心理醫療業者 可申請最高18萬學貸減免
新州議會最高階共和黨人 意外不尋求連任

新州議會最高階共和黨人 意外不尋求連任
紐約、新州自閉症兒童 16年增3倍

紐約、新州自閉症兒童 16年增3倍
創紀錄 新州32.5萬居民新加入歐記健保 每月省573元

創紀錄 新州32.5萬居民新加入歐記健保 每月省573元

熱門新聞

警方公布尼科爾斯本月初被警方毆打致死的視頻，事發當時為20：35。（視頻截圖）

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

2023-01-27 20:42
佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
「智慧家電」經常成為駭客入侵的目標，連智慧檯燈都可能成為漏洞。（CBS）

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

2023-02-01 23:14
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

2023-01-30 10:31
尿在水罐裡的Lucio Catarino Diaz。（FOX）

清潔工尿尿在桌上水瓶內 致13女染疱疹

2023-02-01 15:25

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有