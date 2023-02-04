新州佛光山 熱鬧歡喜迎新春

南平原市市長安奈詩頒發農曆新年慶祝文告，獻上新春的祝福。(佛光會提供)

新州 佛光山春節期間舉辦一系列慶祝活動，南平原市市長安奈詩(Mathew Anesh)日前頒發慶祝文告；紐澤西佛光協會會長童振邦、副會長張大禹、督導李幸玲及理事高清等代表參加儀式。

童振邦表示，紐澤西佛光協會一直是南平原市(South Plainfield )社區長期夥伴。不僅提供文化活動和慈善捐贈，還參與街道清潔和勞動節遊行 等活動，期待開展更多合作。

除夕夜，新州佛光山監寺覺懺法師邀請佛堂的單身及空巢期義工於齋堂圍爐吃火鍋，品嘗素食佳餚，備感團圓氣氛；其後，覺懺法師及知群法師領眾普佛辭歲及虔誦「除夕祈願文」。前愛迪生分會長王中證與家人共13人禮佛上年香，熱鬧歡喜。

大年初一及初二，開放大眾禮佛、點燈祈福、敲響祈福鐘、抄經接力等活動。大殿換上紅色新春布置、多彩的佛前花藝、齋堂及各角落的新春設計，展現年節氣氛。道場裡大紅燈籠、橘子和兔年吉祥兔，上香、點燈、抄經和紅包牆抽獎遊戲的互動攤位，洋溢喜悅、幸福。