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新州佛光山新春活動 迎接光明的未來

本報新澤西訊
南平原市市長安奈詩（Mathew Anesh）於1月23日頒發農曆新年慶祝文告，獻上新春的祝福
南平原市市長安奈詩（Mathew Anesh）於1月23日頒發農曆新年慶祝文告，獻上新春的祝福

為迎接中國農曆新年的來臨，新州佛光山特於春節期間舉辦一系列的慶祝活動，南平原市市長安奈詩（Mathew Anesh）於1月23日頒發農曆新年慶祝文告，獻上新春的祝福。紐澤西佛光協會會長童振邦、副會長張大禹、督導李幸玲及理事高清等代表參加頒授儀式。

  童振邦會長表示多年來，紐澤西佛光協會一直是南平原市 (South Plainfield )社區活躍的長期合作夥伴。 不僅提供文化活動和慈善捐贈，還參與街道清潔和勞動節遊行等社區活動。在共同慶祝兔年之際，期待開展更多的合作！

  1月21日除夕夜，新州佛光山監寺覺懺法師邀請佛堂的單身及空巢期的義工們一起於齋堂圍爐吃火鍋，品嚐豐盛的精選素食佳餚，讓大家備感過年團圓的氣氛。其後，覺懺法師及知群法師領眾普佛辭歲及虔誦《除夕祈願文》，藉以仰仗佛陀威德，改往修來，辭舊更新，邁向美好的一年。

  大年初一及初二，道場安排多種新春祈福活動，開放給大眾回寺禮佛、點燈祈福（願福祿壽永相隨）、敲響祈福鐘、e化人生卜事（法語）、抄經接力、喫茶趣等活動。大殿換上紅色系應景的新春佈置、絢麗多彩的佛前花藝、齋堂及各角落的新春設計，充份展現出年節氣氛，也成為入寺禮佛者打卡拍照的熱點。

  前愛迪生分會會長王中證於除夕夜，率領家人ㄧ行13人浩浩蕩蕩入寺禮佛上年香，熱鬧歡喜融和，成為眾人欽羨的焦點。

  佛光會理事許綉雲的女兒Cheryl 於1 月 22 日，帶著 5 個月大的兒子 Aiden參加新州佛光山農曆新年慶祝活動。這是Aiden的第一個農曆新年！ Cheryl表示距離上次見到覺懺法師已經快20年了，今年再次回來，勾起了她美好的回憶。 Cheryl回味著道場裡充滿了傳統的新年裝飾，如大紅燈籠、橘子和兔年吉祥兔！有上香、點燈、抄經和紅包牆抽獎遊戲的互動攤位，整個活動洋溢著喜悅、幸運和幸福的氣氛。 對Aiden來說，這是一個美好的第一個農曆新年！

  佛光會員李靜的女兒王睿妍第一次到道場。李靜說心中有信仰，能激發她發自內心的善。王睿妍表示覺懺法師開示的一句話特別好：「我們禮佛敬佛，不是向佛索要，而是祈願佛的輔佑，通過自己的努力和進步來實現我們的願望。」

  信眾梅雅倫於大年初一到道場禮佛上香，並且支援流通處的義工工作，她期待文教樓早日完成整修，正式啟用開辦各類社教課程。

  連續三日，道場總計開放14小時，中西人士到訪超過320人次，老中青等眾紛紛表示感謝法師及義工的辛勞，讓他(她)們能有機會感受中國傳統溫馨過年的歡樂氣氛。

新州 遊行 勞動節

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