“鄉音合唱團” 應邀參演首屆愛迪生新春聯歡會

鄉音合唱團參演愛迪生新春聯歡會。

1月21日中午，新澤西州 愛迪生市政府隆重舉辦了首屆農曆新春聯歡會。鄉音合唱團（Edison Chinese Chorus）應愛迪生市政府的邀請，不但全程參加了“慶祝農曆新年”大遊行 ，還為隨後的聯歡會貢獻了舞蹈、戲曲、合唱等形式多樣的精彩節目，受到了愛迪生市長、市議員和來自多方的高度評價，也為當地華人 歡慶癸卯兔年添加了濃墨重彩的一筆。

當天的慶祝活動共由花車遊行、集市、文藝演出三部分組成。其中，遊行聲勢浩大，由多輛警車、消防車鳴笛開道，27號公路“中國城”路段也暫時關閉，給遊行隊伍讓行。一位在愛迪生居住了近30年的華人對筆者說，“為慶祝農曆新年而封公路，這是從未有過的事”。愛迪生市政府還特別邀請到了來自紐約、獨具中國特色的布魯倫舞獅隊、腰鼓隊、武術隊，前來為遊行助陣。不少華人團體也參與其中，很多華人和其他族裔的居民也駐足路邊，紛紛向遊行隊伍揮手致意，整條27號公路上氣氛溫暖、熱鬧非凡。

作為愛迪生的知名華人團體，“鄉音合唱團”當天派出了“精銳部隊”。在遊行中，“鄉音人”時而手握紅綢、跳起傳統的《擁軍花鼓》，時而齊唱年味濃濃的《新年好》，不但引得路邊觀眾紛紛揮手、鼓掌、拍照，還把愛迪生市議員、愛迪生商會會長也吸引過來，加入“鄉音”的方陣一直走到遊行路線的終點。

在隨後的文藝表演環節，鄉音團員在愛迪生市政府前廣場搭起的露天舞臺上，傾情表演了多個精彩節目。《秧歌舞》的音樂一響起，“過年了”的節日氣氛頓時撲面而來；京劇《婁山關》讓現場的中外觀眾領略到了中華國粹的美妙；健身舞《小蘋果》則把歡快又熱烈的青春氣息傳遞給大家，很多觀眾情不自禁跟著音樂節奏動了起來；男中音獨唱《吻我吧》帶來了熱情奔放的氛圍；新疆舞《邊疆處處賽江南》則讓人感受到了中國的少數民族風情。最後的大合唱《新年好》、《思念》既向觀眾表達了真誠的節日問候，贏得了觀眾的熱烈掌聲。愛迪生市長也專門走過來稱讚鄉音合唱團的精彩表演，並與合唱團成員合影留念。

“鄉音合唱團”成立於2001年，以新州中部愛迪生為中心，活躍在大紐約地區，擁有來自社會各界的160多位註冊團員，旗下的愛迪生愛樂樂團（Edison Philharmonic Orchestra）是完整的雙管建制交響樂團，擁有70多位樂手。兩團中的藝術專業成員達40餘位，堪稱北美最具規模的華人藝術團體之一。

兩團歡迎喜愛歌唱及有一定管弦樂器基礎的人士加盟。特別是樂團，招收華人子弟，並義務進行專業演出培訓，提供有助於大學錄取的才藝證明和公益性非盈利組織義工證明。有意者請電話、短信團長樊大平908-217-2480，或電郵：[email protected]。【撰稿人 劉坤喆】