大紐約地區福建學生學者聯誼會換屆　林潔輝續任總顧問 劉偉連任主席

福建學生學者聯誼會日前舉行線上換屆會議，推薦產生第二屆理事會。上左二為主持人江嵐博士,上中為盧靉儀老師。上一為劉偉主席。

大紐約地區學生學者聯誼會日前舉行線上換屆會議，推薦產生第二屆理事會。新澤西 華人聯合總會主席林潔輝續任總顧問，第一屆理事會主席劉偉連任主席，江嵐、陳建敏、王朝芳任常務副主席。原常務副主席盧靉儀轉為榮譽顧問。該會顧問、理事會全體成員參加了會議。

2015年1月11日，大紐約地區學生學者聯誼會成立，旨為在美福建籍學生和學者建立一個交流平臺，並通過此平臺幫助他們排憂解難，更好地適應在美國學習、生活和工作；同時向福建家鄉建設提供專業諮詢，推薦專業人才。理事會四年一任，由於疫情 三年，換屆工作受到延誤。

會議由江嵐博士主持。林主席致辭肯定了聯誼會的工作成果。盧靉儀老師則介紹了換屆籌備徵詢工作情況，她說，籌備推薦工作去年八月啟動，採取民主與集中相結合的方式，具體分為下面三個步驟進行，首先由常務副主席分頭聯繫原理事會每一位成員，徵求意見，尋求建議、推薦新人；由主席通過郵件徵詢原顧問任職意見；在聽取意見基礎上，擬定了新一屆聯誼會顧問和理事會成員，並在理事會微信群裡公佈，再次聽取有關意見。

當晚的換屆會議上，劉偉主席首先感謝林潔輝主席、陳伯卿醫生、盧老師和前一屆理事會的貢獻，並向大家簡報了聯誼會成立以來，開展的6項系列活動包括走進美國高校活動，在普林斯頓大學、羅格斯大學開展受學生歡迎的活動；與福建省僑辦合作，組織“尋根之旅夏令營”系列活動，分別主辦了在廈門大學海外學院、華僑大學海外學院為基地的活動；配合福建招才工作，舉辦6場“海外高端人才招聘”系列活動；疫情期間，積極開展“幫扶中國留學生 ”系列活動，向中國留學生分發口罩、健康包，是承擔中國總領事館幫扶中國留學生的新澤西社團之一，還建立留學生幫扶電話熱線；結合疫情期間特點，由江嵐策劃舉辦“雲端讀書分享”系列活動，共14講，請作家教授介紹創作心路，特邀許多專家學者點評，非常精彩；在美國亞太裔傳統月期間，我們舉辦“印象福建周”系列活動，三場分別在聖彼得大學、林登市政府、葛籣瑞奇高中舉行；讓我們福建的福文化走進主流、走進校園。除此以外，我們也參與了新澤西華人聯合總會、新澤西福建同鄉會、新澤西中文教師學會、羅格斯大學中國學聯等多項活動。

秘書長藍青青宣讀了中國駐紐約總領事館給換屆會議發來的賀信，賀信希望聯誼會繼續發揚往屆優良傳統，為服務在美僑胞和留學人員、構建和諧僑社、增進中美友好做出更大貢獻。陳建敏常務副主席在今晚會議上宣佈第二屆聯誼會顧問和理事會成員。會上，大家分別自我介紹，提出未來工作建議。雖然這次理事會增加了許多新人和年輕人，但劉偉與盧老師都希望更多福建籍學生來參與，還有主席新人選問題，新一屆理事會需要加強培養聯誼會主席後備人人選工作。