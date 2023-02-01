新州華裔兄弟校園泳池溺斃 家屬求償1億

兩名華裔青少年去年6月在新澤西州貝玉恩市林肯社區學校游泳池溺斃，家屬即將對市政府、學區、泳池救生員提起訴訟求償億元。圖為出事的游泳池。（NBC紐約四號頻道畫面截圖）

去年6月，兩名華裔青少年在新澤西州 貝玉恩市(Bayonne)林肯社區學校(Lincoln Community School)游泳 池溺斃，悲痛的家屬即將對市政府、學區 、泳池救生員提起訴訟求償億元，律師稱這是泳池安全管理的體系性失敗。

律師扎斯洛(Daryl Zaslow)、艾肯(Barry Eichen)表示，他們自行調查6月8日的這起悲劇發現，包括兩兄弟溺水當天，被告都未能察覺泳池的危險並減輕危害 。

扎斯洛表示，他們已經與水上專家合作， 準備在2月提交訴狀，主要被告包括負責泳池管理的各個單位及人員。

扎斯洛27日向「澤西日報」(The Jersey Journal)表示：「城市有責任防止這件意外發生，明白一開始發生什麼事，並且安全、負責地因應。而他們每一項都沒做到。」

根據警方消息，16歲的江鄭瑜(ZhengYu “Jack” Jiang)和19歲的鄭楚明(Chu Ming Zheng)溺水身亡當晚，共有三名救生員值班，消防員及緊急醫療技術員(EMTs)也有出動，泳池的照片顯示，泳池標記為4呎深的區域突然下降至標記為13呎深的區域。

江鄭瑜當時即將升上貝玉恩高中(Bayonne High School)三年級，鄭楚明則是邁阿密大學(University of Miami)大一生。

兩人的家人有母親、父親和妹妹，扎斯洛說：「他們(家人)的生活被摧毀了，他們的母親在談話時都會忍不住崩潰。」

家屬去年6月提出索賠通知，總共向新州、郡、城市以及教育委員會、貝玉恩學區學監(superintendent)、林肯社區學校校長求償1億元。

扎斯洛指出，希望訴訟能促使全國的泳池管理方評估風險，制定合適的規定，預防類似的溺水死亡事件再度發生。

市政府和學監拒絕就此訴訟發表評論，發生意外的游泳池仍保持關閉，學監未說明原因。