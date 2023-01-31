新州療養院91歲婦 遭失智患者攻擊不治

住在新澤西州療養院的一名九旬老婦，在院所遭失智症患者攻擊，幾日後不治。(Getty Images)

新澤西州 南普蘭費德(South Plainfield)的一家療養院 本月發生一起悲劇，一名九旬老婦在院所遭失智 症患者攻擊，幾日後不幸死亡。

16日上午8時左右，蘿斯·泰勒(Rose Taylor)與往常一樣前往療養院探視91歲的阿姨克拉拉·蘇托斯基(Clara Sutowski)，中間她離開一陣子，下午3時卻接到可怕的消息。

療養院員工來電告訴泰勒，蘇托斯基遭人襲擊，正送往醫院。

據稱，事發當時蘇托斯基正在療養院走廊獨自行走，姪孫女妮可·庫普科(Nicole Kupko)表示，一名站在自己臥室門口的男性療養院居民將她襲倒在地，毆打蘇托斯基的面部和頭部。

三天後蘇托斯基因鈍器創傷的併發症在醫院過世。

根據密德瑟斯郡(Middlesex)驗屍官的報告，蘇托斯基的死因被判定為謀殺，密德瑟斯郡檢察官辦公室證實正在調查該案。

但庫普科認為不會有任何控罪被提出，一名調查員告訴家屬，由於被指控的81歲嫌犯是失智患者，將不會面臨刑事指控。攻擊行為是中期到晚期失智與阿茲海默症患者的症狀，通常在患者無法溝通交流時引發。

國會獨立監督機構「國會審計處」(GAO) 2019年的一份報告發現，2013年至2017年，療養院的虐待案件增加一倍，其中大部分涉及肢體、心理或言語虐待，施虐者通常是療養院員工。

長照社區聯盟(Long Term Care Community Coalition)執行長莫洛特(Richard Mollot)指出，療養院居民間的爭執是相當普遍的問題，「一般來說，這是當機構缺乏具備適當能力的員工滿足居民需求時產生的嚴重問題。」

庫普科表示他們家人希望能公開事發經過，因為他們相信這樣致命的攻擊是可以預防的，她表示療養院管理者應該管理居民的行為，並且保護弱勢居民。

據悉，襲擊蘇托斯基的療養院居民對員工具攻擊性，他經常闖進蘇托斯基的房間或站在門口，有一次甚至爬上蘇托斯基的床。

庫普科說：「她(蘇托斯基)不應該被這樣對待，他們應該採取更多措施確保她的安全。」