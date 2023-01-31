費城教師工會 挺前市議員金海倫角逐市長

費城公立學校教師工會日前宣布，支持前市議員金海倫出馬角逐市長。(取材自推特)

費城公立學校 教師工會日前宣布，支持前市議員金海倫(Helen Gym)出馬角逐市長；教師工會是強力催票機，對投票率一般很低的市公職選舉來說格外重要。

「費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導，「費城教師聯盟」是費城政治方面最強而有力的工會之一；工會會長喬登(Jerry Jordan)指出，會員以壓倒性票決支持致力於推動終身學習的金海倫。

喬登表示，金海倫數十年來與教師工會站在一起，得到工會支持一點也不奇怪；他還記得20年前與她並肩抗議賓州州府接管費城的學區 ，而別的市長候選人並未與該工會站在同一陣線。

金海倫以前是教師，2006年創辦「父母團結力挺公立學校」(Parents United for Public Schools)組織，長期活躍對抗「學校改革委員會」，該委員會由州府控制，經營費城學區已17年。

金海倫此後靠著改善費城各級學校而建立政治形象，她向教師工會保證若是當選市長，一定成為可信賴的夥伴。

金海倫表示，要拯救費城，必須由照顧兒童、家庭多管齊下，尤以公立學校列屬其中，她對學校與市民生活、城市發展如何和諧一致，有扎實願景。

新冠疫情三年下來，全國教師短絀，學校叫苦；金海倫表示她會用心解決，並使學校建築現代化，「讓市民家庭重返本市學校」。

費城市府目前與學區有紛爭；市府去年通過法條，創設公共監督委員會，以評估環境條件，決定校舍建築是否對師生足夠安全，為此學區上周控告市府。

距離5月市長初選還有約四個月。這次選舉已有九名民主黨人宣布參選，另外至少兩人還在考慮加入選戰，是費城數十年來參選人數最多的市長選舉之一。

按費城選舉獻金法，工會雖只能每年捐2萬5200元給金海倫，但個別會員也能捐款給她，全國教師工會聯合會也可以注資在費城選舉。