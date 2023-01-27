費率大漲 翠登市退出新州公務員健保改用私人計畫

翠登市議會上周決定退出州公務員健保，改用私人健保計畫，使該市可能成為第一個改採私人健保的地方政府。圖為市長古西奧拉。(取材自臉書)

新澤西州 首府翠登(Trenton)市議會上周決定退出州公務員健保 ，改用私人健保計畫，保費 可能大漲22.8%，翠登市或將成為第一個改採私人健保的地方政府。

翠登市改以Aetna保險公司承保約2000名市府公務員，市長古西奧拉(Reed Gusciora)表示，此舉每年將替納稅人節省430萬元。

新澤西州健康委員會(State Health Benefits Commission)去年9月通過調高公務員健保保費逾20%的方案，影響逾80萬名州與地方政府職員，其中地方與郡政府職員的保費調漲22.8%。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)已與多位州府雇員工會代表達成協議以減輕其負擔，但未能與地方領袖達成類似協議。

地方領袖表示，事先不知道保費調漲，可能資遣員工或增收房地產稅來負擔開銷。

新澤西州郡級協會(NJ Association of Counties)表示，此舉可能耗費地方政府超過3億5000萬元。

古西奧拉說，「我們別無選擇，我懷疑有哪個鎮負擔得起。」古西奧拉想了一下，說道：「阿爾卑斯鎮(Alpine)或許可以。」阿爾卑斯鎮市新澤西州最富足的鎮。

新澤西州市政聯盟(NJ State League of Municipalities)執行主任塞拉(Michael Cerra)尚未說明，翠登市是否為該州第一個改採私人保險的地方政府，但他表示其他市也有意跟進。

古西奧拉說，「我與其他都會區的市長溝通，他們也有意思。」若是如此，可能對該州健保形成更多問題，保費未來恐再調漲。

塞拉核准調漲保費後表示，「除非政府介入並提供相應補助」，否則一次調漲兩個百分點「顯然短視近利」。