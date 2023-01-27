紅藍卡胰島素藥價設限每月不超過35元 新州4萬人受惠

衛生部對胰島素藥價自付額上限的政策，平均一年可為新澤西州近4萬個紅藍卡持有人節省511元。(Medicare網站)

聯邦衛生與福利 部日前宣布對紅藍卡 (聯邦醫療保險 ，Medicare)持有人支付的胰島素費用加以限制，每月不超過35元，平均一年可為新澤西州近4萬個紅藍卡持有人節省511元。

這項新規定是國會去年通過的氣候變遷與健保法中的一部分，法案沒有得到共和黨人的支持，已由拜登總統簽署為法律。如果這項政策提前到2020年實行，將為新州3萬9641個紅藍卡持有人節省2020萬元。

衛生與福利部長貝西拉(Xavier Becerra)說：「沒人可以因為付不起費用而不使用或是減少使用胰島素，如今節省下來的錢可為民眾提供些許喘息空間。」

紅藍卡有關胰島素使用的新政策，在不同的州節省的費用不同，在北達科他州是平均節省805元，加州是339元。

胰島素注射劑，價格昂貴。衛生部對胰島素藥價自付額上限的政策，平均一年可為新澤西州近4萬個紅藍卡持有人節省511元。(美聯社)

今年1月1日起，參加Medicare處方藥計畫D的紅藍卡持有人，每月支付胰島素費用的高限為35元。通過Medicare計畫B使用胰島素的紅藍卡持有人，35元的高限是7月1日開始生效。

另外自1月1日起，紅藍卡持有人將免費施打疫苗。

Medicare和醫療補助計畫(Medicaid)服務中心(CMS)副主任米娜·賽沙馬尼(Meena Seshamani)說：「紅藍卡持有者都是需要獲得真正幫助的人，節省已經開始了。」

民選官員表示，設置胰島素費用的高限，對於承受不起使用全劑量胰島素，或是只能部分使用或不使用胰島素的民眾是個好消息。

監督衛生與福利部的眾院能源與商業委員會的民主黨首席成員、來自新州第六選區的帕隆(Frank Pallone)表示：「沒人應當因為價格高昂，而冒著健康風險去減量使用救命的胰島素。」

衛生部助理副部長南希·戴婁(Nancy DeLew)說，隨著更多的嬰兒潮一代人年屆65歲而加入Medicare行列，持紅藍卡的人將越來越多，節省的錢今後也將越來越多，「預計將有更多人受益於這項新規定」。