美國總統義工獎 新州9生獲獎

剛獲得常春藤名校布朗大學入學許可的高中應屆畢業生楊元慶(前立者)，代表得獎學生發表得獎感言。(記者孫影真／攝影)

新州 北部美華聯誼會近日舉行美國總統義工服務獎(President's Volunteer Service Award)頒獎典禮，九名學生獲頒獎狀與拜登 總統簽名信，表示擔任文化義工好處多，力邀更多人加入，豐富人生經歷。

典禮由聯誼會會長孫影真籌畫，蒙特維爾市副市長Frank Cooney、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐應邀頒獎。孫影真表示，聯誼會認證學生義工時數，申請美國總統義工服務獎，同時配合僑委會推廣華文教育 和台灣文化，廣邀學生擔任文化推廣服務和活動參演，服務的同時，可領略和認同自身文化優勢，將所學技藝轉為人生勝利組的利器。

剛獲布朗大學錄取的楊元慶，代表得獎學生發表感言，指社區服務不僅是聯繫和回饋社區的好方法，為無家可歸的人做飯，可學習感恩，參加舞龍可學習團隊合作，華語文助教和教中國象棋，可了解分享中華文化。

楊元慶幾年前開始參加舞龍培訓，當時六年級，每次練習都筋疲力盡，「文化碰撞很快樂，社區服務為我打開很多扇門，學到很多。」

得獎名單：青少年組銀獎楊元慶(Moses Yang)、黃可莉(Kaylie Shelton)、廖韋傑(Kevin Liao)、少年組金獎何天馨(Hannah He)、郭婕恩(Michelle Kuo)、彭裕桐(Sophia Peng)、銀獎余恩憶(Evangeline Iman)、朱榆皓(Roderick Chu)、銅獎朱宸均(Marvin Chu)。

蒙特維爾市市委June Witty、教育委員會前主席Karen Cortellino、前僑務委員林潔輝、嚴欣鎧伉儷、美東中文學校協會會長戴松昌、北新AP獎學金贊助人張大朋、全美台灣同鄉聯誼會年會籌備主委黃秀梅、僑務顧問鍾明昌、周大新、北新中文學校校長羅俊鉞、華音青少年合唱團藝術總監林馨文、與獲獎學生親友等出席觀禮。

新州北部美華聯誼會自2015年開始代辦美國總統義工服務獎申請，認證的義工服務包括在北新中文學校擔任助教、參加華音青少年合唱團到老人中心表演、響應聯誼會「為遊民煮食」等，以及加入青年文化大使協會(FASCA)的各項服務。

11歲至15歲少年組每學年義務服務時數累積超過50小時可獲銅獎、75小時銀獎、100小時金獎、16歲以上青少年組超過100小時銅獎、175小時銀獎、250小時金獎。