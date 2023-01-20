荷蘭隧道往新州路段 2月5日起關閉維修 到2025年為止

荷蘭隧道往新澤西州方向的路段，自2月5日開始直至2025年，每周將有六個夜晚關閉，以進行維修。(谷歌地圖)

自2月5日開始直至2025年，荷蘭隧道(Holland Tunnel)往新澤西州方向的路段，每周將有六個夜晚關閉，以維修珊迪颶風 造成的損壞，在關閉時間段前往新州 方向的車輛，需改道而行。

紐新航港局宣布的隧道關閉時間，為每周日至周四晚11時至次日晨5時30分，周五晚11時59分至周六上午9時，周六則全夜開放。

荷蘭隧道的雙向通道均需維修，新州方向的維修是在曼哈頓 方向路段的維修完成後開始。曼哈頓方向的維修始於2020年4月，期間也是每周夜間關閉六天，維修定2月4日凌晨5時結束。

荷蘭隧道往新澤西州方向的路段，自2月5日開始直至2025年，每周將有六個夜晚關閉，以進行維修。(美聯社)

珊迪颶風2012年10月來襲時，隧道湧入3000萬加侖洪水，隧道內積水高九呎。隧道的維修是一項3億6400萬元的工程，約84%的資金來自聯邦資助，將修復和更換隧洞內受損的系統和基礎設施。

維修關閉期間，駕駛人根據需要可走華盛頓大橋、林肯隧道和史泰登島的橋梁，也可選擇捷運交通如PATH、新州捷運(NJ Transit)和輪渡。

珊迪颶風後，航港局採取臨時防洪措施，給隧道的通風建築裝上移動式擋水裝置，新州方向的出口處和新州行政樓都設置混凝土擋水牆，並且購買發電機和水泵等抽水設備。

未來兩年關閉期間，隧道將進行永久性修復，更換受損的結構與部件，包括隧道內的安全步道與牆壁、隧道排水管、結構鋼梁、壁磚和排水孔，以及新州出口處的花崗岩牆壁。

其他維修還有通風系統、防火預警和滅火系統、雙向隧道的語音通訊系統和纖維光纜、水泵屋與照明，以及受損的扶梯部件。此外，隧道的通道、標識和其他設施上殘留的海鹽也要徹底清洗。