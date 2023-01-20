新州愛樂合唱團 美國夢商城慶新春

圖為新州愛樂合唱團。(新州愛樂合唱團提供)

新州 愛樂合唱團1月6日、7日、13日、15日連續在北美第一大超級商城─新澤西州 的美國夢商城舉行多場演出， 奏響了新澤西華人慶祝農曆中國新年的序曲。

美國夢商城位於美東紐約大都會核心地帶與曼哈頓中城隔岸相望，氣勢恢宏，包羅萬象，是全美第一大商業中心。這裡有不少奢華品牌店及百家美食商舖，超級主題遊樂園、水上樂園、全年開放的室內滑雪場、滑冰場、水族館、樂高樂園 ，和會展中心等等。

慶新春的美國夢大舞台位於商城的核心地帶，高雅磅礡的舞台以清明上河圖為背景，彰顯傳統中華文明。新州愛樂合唱團的團長胡薇薇以及曉櫻、魏峰青、劉艷、薛恭暉等為美國夢商城新春活動剪綵，舞龍隊舞動一條金色長龍在商城裡騰雲駕霧，歡樂的腰鼓打起來，嗨翻了全場。

演出由何瑋力主持，他詼諧幽默地串起一個個精采節目。愛樂舞蹈隊獻上最美的民族舞蹈盛宴，愛樂合唱團的歌手們一個個演繹自己拿手的經典曲目，歌手們的演唱聲情並茂；紫竹民樂團喜氣洋洋的民族樂曲給商城帶來濃濃的中國風，書法家薛恭暉一筆好字遒勁有力，吸引大批粉絲，美國華仁協會的茶藝表演秀出古老東方的茶文化魅力。

幾場演出都是人山人海， 盛況空前，觀眾席一再爆發熱烈的掌聲和歡呼聲，伴隨著新州愛樂合唱團演唱的世界經典賀歲歌曲《友誼地久天長》，新年的祝福《恭喜恭喜》響徹商城， 讓全場年味滿滿，喜氣洋洋。