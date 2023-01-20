新州婦遭32歲兒刺死 動機不明

新澤西州 哈德遜郡(Hudson County)17日發生一起人倫悲劇，一名男子涉嫌持刀殺害母親和另一名女性，事後已經遭到警方逮捕，檢警將針對兇嫌殺人動機展開調查。

根據報導，警方在17日凌晨1時18分接獲報案，前往案發現場，也就是斯凱勒大道(Schuyler Avenues)和富蘭克林大道(Franklin Avenues)之間的哈里森大道(Harrison Avenue)一棟公寓大樓，並在6號公寓發現兩名女性傷者，緊急送往紐瓦克大學醫院(University Hospital in Newark)急救，其中67歲的羅莎·馬索尼 (Rosa Massoni)不幸傷重不治，於凌晨2時2分被醫師宣告死亡。至於另一位50歲被害婦女雖然身上有多處刀傷，所幸搶救後情況穩定。

警方在案發後循線找到死者羅莎的兒子，也就是現年32歲男子提默切(Victor Temoche)因為涉嫌重大，隨即遭到逮捕。

承辦此案的哈德遜郡檢察官 蘇亞雷斯(Esther Suarez)證實，死者羅莎是在位於哈里森市(Harrison)的住家公寓裡被自己兒子持刀刺殺身亡，但是並未說明提默切與第二位被害婦女的關係，也沒有提及任何兇嫌行兇動機。

檢方已經以殺人和殺人未遂，非法持有武器(刀具)以及為非法目的持有武器等罪名，起訴提默切。

另外檢察官也將此案調查、逮捕得以迅速行動歸功於兇案組、哈里森警局以及哈德遜郡治安官辦公室的全力配合，哈德遜郡檢察官辦公室、兇殺組和哈里森警局也將聯手偵辦此案。