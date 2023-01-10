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修車擋道爆衝突 費城槍響3人中彈 女童在家遭流彈波及

編譯徐薏茹／綜合報導
費城肯辛頓4日的一起爭執引發槍擊事件，一名七歲女童受到波及，腿部中一槍， 她是費城2023年第一個遭遇槍擊的兒童。(Getty Images)
費城肯辛頓4日的一起爭執引發槍擊事件，一名七歲女童受到波及，腿部中一槍， 她是費城2023年第一個遭遇槍擊的兒童。(Getty Images)

費城肯辛頓(Kensington)4日的一起爭執引發槍擊事件，兩名男子受重傷，另有一名七歲女童受到波及，腿部中一槍。

根據警方消息，4日晚間7時30分左右，羅特雷吉(Rutledge)街2900街區一64歲男子面部中槍，另一43歲男子腹部中兩槍，兩人被送往天普(Temple)大學醫院急救，狀況危急。

槍擊案發生期間，兩發子彈擊穿居民海倫．菲格羅亞(Helen Figeroa)家前門，她七歲的曾孫女當時坐在軟凳上看電視，腿部意外中槍。

菲格羅亞透露今年二年級的曾孫女被警方護送至醫院急救，目前狀況良好，正在家中休養。

她是費城2023年第一個遭遇槍擊的兒童，去年共有218個兒童中槍，其中30名死亡。

費城警察局非致命槍擊組負責人沃克警監(John Walker)表示，警方在現場找到15個彈殼，調查員仍在釐清槍擊案過程。

根據居民伊芙琳·阿納維特(Evelyn Anavitate)的說法，爭執在當天稍早爆發，她的女兒及16歲孫子下班後於4時左右返家，一名男子正在修車擋住街道，阿納維特女兒要求男子移開讓她通行，但該男開始吼叫，並試圖用金屬管攻擊她，16歲孫子想要干涉，但該男隨即拔槍威脅。

母子兩人避開後報警，但男子已離開現場，他們向警方出示該男照片，警方展開搜索。

警方辨識該男是莫拉萊斯(Roberto “Chino” Morales)，當晚一家人晚餐後到戶外活動，莫拉萊斯突然現身，欲與阿納維特的女婿桑托斯(Jose Santos)談論稍早發生的爭執，但桑托斯靠近後莫拉萊斯拔槍開始射擊。

阿納維特女兒表示他朝著在場每個人開槍。

桑托斯試圖奪取槍枝，但腹部因此中兩槍，目前仍在醫院，被安排接受二次手術

阿納維特表示當時她躲在一輛車後，街區另一人開槍回擊，射中莫拉萊斯面部，他們拒絕透露開槍人的姓名，但表示他打算自首。

沃克警監表示莫拉萊斯狀況仍危急，他將被控告非法持槍，調查仍在進行中，莫拉萊斯可能面臨更多指控。

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