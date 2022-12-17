涉處方藥詐騙 新州知名餐廳老闆被判37月

大西洋城指標性餐廳「東尼的巴爾的摩燒烤店(Tony's Baltimore Grill)前老闆包格(Brian Pugh)因涉及澤西海岸一起大規模處方藥詐騙案，造成新澤西州政府超過5000萬元的損失，本周被判處37個月徒刑。

聯邦第一助理檢察官 卡納(Vikas Khanna)表示，現年45歲的包格在今年7月14日，向肯登(Camden)聯邦法院法官庫格勒(Robert B. Kugler)當庭認罪，坦承自己串謀同夥，詐騙醫療保健福利 ，獲取不當利益。 庫格勒法官在11日宣判。

當局表示，被告包格是這起大規模犯罪計畫的關鍵人物，透過私下招募，收買州府以及地方政府僱員，騙取包括刺激性慾乳霜、維生素、疤痕藥膏和其他昂貴藥物在內等各種非必要性醫療複合處方藥。

檢方表示，包格直接從藥房騙取超過140萬元的非必要性醫療複合處方藥轉售圖利，從中獲利超過43萬元。法院除了判處包格37個月有期徒刑，還下令他歸還詐騙金額140萬元，並沒收所有非法所得。

檢察官辦公室表示，包格只是一個大規模詐騙集團 中的一分子，整起犯罪計畫的涉案人數超過30人，包括消防員、警察、藥品銷售員、教師和升學顧問等，都已陸續被定罪或達成認罪協商。

該詐騙計畫主嫌希克曼(William Hickman)於2021年6月坦承組織處方藥詐騙集團，檢察官指控這項犯罪行動造成新州健康福利計畫損失超過5300萬元。希克曼目前正在等候宣判。

庫格勒法官表示，43歲的希克曼同意交出超過2600萬元的投資賬戶和其他財產。據稱，他利用一家名為棧道醫療(Boardwalk Medical LLC)的空殼公司，透過已故內分泌專家考夫曼(James Kauffman)和其他醫生，獲得騙取處方藥的機會。考夫曼2012年涉嫌謀殺妻子，於法院審理期間，在獄中上吊自殺。