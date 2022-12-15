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新州格洛斯特市 居住最便宜

編譯洪毅／綜合報導
紐約地產網站PropertyClub把新澤西州肯登郡的格洛斯特市，名列該州「成本最低居住地」的榜首。圖為該市的聖母教堂和附近街景。(取材自臉書)
紐約地產網站PropertyClub把新澤西州肯登郡的格洛斯特市，名列該州「成本最低居住地」的榜首。圖為該市的聖母教堂和附近街景。(取材自臉書)

紐約地產網站PropertyClub近期分析周邊地區居住成本，綜合租屋成本、房價、成交價等數據後發現，新澤西州肯登郡(Camden County)的格洛斯特市(Gloucester City)名列該州「成本最低居住地」的榜首。

新澤西州居住成本第二至第五低的城鎮，分別為：華倫郡(Warren County)菲利普斯堡(Philipsburg)、肯登郡奧克林(Oaklyn)、大西洋郡(Atlantic County)阿布西肯(Absecon)、默瑟郡(Mercer County)翠登(Trenton)。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，格洛斯特市過往的經濟支柱是造船業及製造業，人口在1950年達到1萬4000的頂峰，目前的人口約1萬1229人，該市市長拜里(Dayl Baile)表示，「商業活動」成為這座城市近幾年來的弱項。

但格洛斯特市其實地理位置優越，一名兩個月前才來到這座城市經營咖啡館的業主布蘭夏(Jamie Blanchard)說，這裡距離費城只有10分鐘車程，「為何之前都沒人想過在這裡開間咖啡店呢？」

布蘭夏表示，20萬元就能在格洛斯特市購買一棟獨立住宅，是新澤西州南部最後一座住房負擔在合理範圍內的城市；當地社區發展協會主任夏蘿·希達斯(Cheryl Sheets)說，這裡的房價可能會讓閱歷不深的房仲或潛在買家「大開眼界」。

拜里表示，PropertyClub的統計分析，更能夠彰顯格洛斯特市是新澤西州「隱藏的寶石」，「這裡的住房與其說是便宜，不如說是經濟上的合理」；他還說，這裡的居民友善，而且都以這座城市為榮。

布蘭夏說，他已經看到近十位來自費城的民眾，到他的店內研究格洛斯特市的房產；100年來世代在此經營糖果製造廠的業主蜜雪兒·西格(Michelle Sieg)也說，看到愈來愈多人從費城來到此地定居。

但是並非所有住民都對格洛斯特市的發展感到樂觀，自1983年就居住在此地的藝術家黛博拉·薩克斯(Debra Sachs)表示，這類樂觀前景的描述，其實早非首見，但不見得能實現。

新澤西州 費城 咖啡

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