新州最佳公立大學 NJIT奪魁

NJIT校長林竹進(右五)邀請華人社區領袖林潔輝、嚴欣鎧等參觀校園並介紹學校為家境貧寒的學生提供的各種獎助學金。(記者謝哲澍／攝影)

富比世 (Forbes)雜誌日前公布全美最佳公立大學排行榜，新澤西理工學院(NJIT)排名大幅上升，從去年的第89位上升至全國第28位，成為新澤西州 排名最高的公立大學，總體排名第二，僅次於普林斯頓大學。

「富比世」在NJIT的簡介中指出，該校擁有最高的科研活動分類，是新澤西唯一的公立理工大學。簡介還引用了該大學的STEM重點、專業範圍、靠近紐約市以及研究和創新計畫這使本科生能夠與教師一起解決現實世界中的問題。

全國排名主要基於學生的投資回報和成果。榜單解釋說：「如果學生按時畢業、獲得高薪和低債務並繼續擁有成功的職業，學校的排名就會很好。」

為了讓新州華人 社區更好地瞭解NJIT，校長林竹進(TeikC Lim)日前邀請新州中國日主席林潔輝、嚴欣鎧等社區領袖參訪校園，並介紹NJIT的師生狀況、校園設置和創新基地等。

林竹進指出，富比世排名是令人鼓舞的成就，證明NJIT為學生提供的價值以及他們畢業後為成功所做的準備。富比世還將NJIT列為美國性價比最高的大學之一，該校學生的社會經濟流動性排名第一。

林竹進向林潔輝一行介紹該校的獎學金制度，能夠幫助家境貧寒的學生完成學業，並取得社會經濟地位的跨越。他說，學校有數十個獎學金可供學生申請，但無法保證涵蓋學生所有的學費，因此校方還設有Highlander Scholarships來幫助有困難的學生。

林竹進表示，對於符合入學條件、渴望完成學業的學生，「我們不會因為他們無法支付學費而關上校園大門；我們的學生來自各個族裔，有大批的亞裔學生，因此也希望能夠得到華人社區的支持」。

林潔輝表示，她對於該校的辦學理念和教學成果感到印象深刻，並保證NJIT將會得到華人社區的持續支持。