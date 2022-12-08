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澤西市議會提案 售屋前須更換鉛水管

編譯盧炯燊／綜合報導
澤西市議會提出修正案，在更換鉛水管前，房主不能出售物業。圖為工人更換鉛水管。(美聯社)
澤西市議會提出修正案，在更換鉛水管前，房主不能出售物業。圖為工人更換鉛水管。(美聯社)

新澤西州大多數城市出現鉛水中毒事件，已陸續採取措施更換鉛水管，由銅水管取代。其中澤西市(Jersey City)市政公用事業管理局(Municipality Utility Authority，簡稱MUA)決定在2031年之前，更換全市所有鉛水管。為了讓計畫順利實行，現正考慮在更換水管前，房主不能出售物業。

澤西市議會日前提出修正案，要求業主在出售房產時，必須獲證明已更換水管，才能獲得使用權證明書、建造合格證明書，以及煙霧和一氧化碳探測器證明書，這些文件在轉讓房產權時是必要的。

在聯邦、州和郡政府資助下，MUA預計將花費2億8800萬元更換全市約1萬6000條鉛造供水管道，鉛管會由銅管取代，將城市供水輸送到家中，房主無需支付任何更何更換水管費用。

MUA發言人沙維邊斯基(Phil Swibinski)表示，在長達數年的水道清拆過程中，MUA一定會與業主密切合作。他說，目前已確定1700處物業有鉛水管，另外會對3萬3000個物業展開調查。

為了讓業主可以及早更換水管以出售房產，根據市議會的修正案，業主可以自費更換鉛水管，但必須按照MUA的計畫來更換，並且在指定的時間內完成，違規者會被罰100元到1000元不等，業主完成後可獲MUA發給證明。

沙維邊斯基又說，MUA正啟動一項計畫，選擇自行更換水管的業主，可獲高達1萬元的清拆補償。

除了更管全市鉛水管外，MUA今年初也與聯邦兩個機構達成協議，斥資10億元升級該市的污水處理系統和飲用水系統，部分更換鉛水管的計畫也包括在有關協議內。

1920至1970年代，美國在城市建設時多選用鉛水管來連接自來水廠到每個家庭用戶，因為鉛管具有良好耐壓性、延展性，適合在狹窄和轉彎的角落地方使用，且價格較便宜。但隨著使用年限的增加，鉛管裡的鉛開始滲透到自來水中，導致鉛含量嚴重超標。

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