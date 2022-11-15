李伊成為賓州首位非裔女聯邦眾議員

民主黨籍候選人薩默‧李伊以55.7%的得票率贏得期中選舉，成為賓州有史以來第一位非裔女性聯邦眾議員。（美聯社）

賓州 聯邦眾議員 第12選區開票結果顯示，民主黨 籍候選人薩默‧李伊(Summer Lee)以55.7%的得票率贏得選舉，成為賓州有史以來第一位非裔女性聯邦眾議員。

在李伊當選為聯邦眾議員之前，她也在2018年寫下賓州州眾議會第34選區的紀錄，成為該選區首位當選州眾議員的非裔女性；她在期中選舉選前之夜的造勢活動中說：「這是一場運動，一場關於解答『當我們把最被邊緣化的族群提升到主流地位，並為受薪階級奮鬥會發生什麼變化』的運動。」

除了李伊少數族裔身分引起關注外，兩黨在這次選舉中的競選資金事實上也是眾所關注的焦點之一；由於這個選區向來屬於民主黨票倉，共和黨為求勝選不惜投入數十萬元的大量資源，其中隸屬於「美國以色列公共事務委員會」(American Israel Public Affairs Committee)的一個政治行動委員會更為共和黨籍候選人、與現任同選區民主黨籍聯邦眾議員多爾(Mike Doyle)重名的多爾挹注100萬元。

美國以色列公共事務委員會突如其來的巨額「投資」引發民主黨不滿，包含紐約州民主黨籍聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)與明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)的批評，指美國以色列公共事務委員會「正努力進一步破壞美國民主的穩定」。

對此，確定當選的李伊表示，她的勝選代表選舉「不是比錢多」，賓州民眾眾志成城的力量顯然比選舉資金更重要、更強大；她說：「我不會讓髒錢和外部勢力『登堂入室地』跑到賓州西部，告訴我們適合什麼樣的眾議員，因為我們的社區已經等待太久、太久了。」