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新州絲綢之路研討會 聚焦美中交流

記著謝哲澍／新澤西州報導
中國駐紐約總領事黃屏(左一)參觀威大中國藝術中心。(記者謝哲澍／攝影)
中國駐紐約總領事黃屏(左一)參觀威大中國藝術中心。(記者謝哲澍／攝影)

「穿越時空：絲綢之路與絲綢之城」國際研討會日前在新澤西州立威廉帕特森大學舉行，內容包栝學術報告和討論、藝術展覽等，聚焦18世紀以來中美在文化、教育、藝術、工業、商業的聯繫和發展。

中國駐紐約總領事黃屏指出，威廉帕特森大學的國藝術中心正在鋪建一條新的文化絲綢之路，這次研討會為促進中美之間的專業交流、相互理解與合作搭建了一個重要平台。

為期兩日的研討會包括中國絲綢博物館名譽館長趙豐的演講「從絲綢到絲綢之路，漢前至16世紀」、英國肯特大學歷史系教授馬奇「未解之夢：絲綢與大西洋世界，1500-1840」、威廉帕特森大學英文系終身榮譽教授斯蒂芬‧漢「作為美國絲綢之城的帕特森，18-20世紀中葉」，以及專題小組座談會：絲綢之路─從中國到美國等多個環節。

四大展覽包括中國貴州染織藝術展覽，由貴州商學院院長王建山、威大教授叢志遠、館長馬汀共同策畫，向美國觀眾首次展出珍貴的貴州染織藝術。「持久的纖維：絲綢之路—從中國到美國」、「絲綢與絲路：從杭州到帕特森」線上展、「無界的絲路：全美華人美術教授藝術作品」線上展覽等也同期展出。

主題圓桌會議「絲綢之路和絲綢之城」，由斯蒂芬‧漢主持，與會者包括威大社會學終身榮譽教授Vince Parrillo、揚州大學教授華幹林、帕特森博物館館長德斯特法諾、中國南通大學副教授姚翀、威大歷史系主任麥克馬洪(Lucia MacMahon)、中國南京藝術學院藝術史副教授趙箋、威大副教授艾林娜·莎博加(Elena Saboga)、威斯康星大學教授董偉、北京交通大學美術與設計系主任王征等專家，分別從不同角度，分享各自對帕特森市、揚州、南通，文化、經貿和藝術教育各個領域的歷史和學術研究。

威大校長Richard J. Helldobler指出，這項活動在威大和具有「絲綢之城」之稱的帕特森市舉行有特殊意義，也展現出歷史上來自世界各地的移民和文化的多樣性，為當地發展增添巨大的動力。

更多有關展覽和威大中國藝術中心的信息，可上網：www.wpunj.edu/ccart。

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