選委會實施選舉人名冊查核 費城計票恐拖1周

賓州費城的選務委員會8日上午通過實施「選舉人名冊查核」程序，將使計票時程拉長。圖為費城選務員工處理郵寄選票。(美聯社)

賓州費城 的選務委員會8日上午以2比1的票數，通過實施「選舉人名冊查核」程序，也就是說選務委員會必須核對郵寄選票清冊與現場投票 選舉人清冊，以避免以郵寄選票投過票的民眾重複於現場投票，這一程序將使計票時程拉長，原本預估9日上午就能開完的票數可能要花一周才能全面開完，勢必影響賓州關係重大的聯邦參議員選舉結果揭曉的速度。

費城選務委員會上周曾就此事投票，決定「不再實施選舉人名冊查核程序」，因為雖然2020年總統大選中確有查出約十位選舉人重複投票，但這些重複入匭的選票都不足以改變選舉結果，且最近的三次選舉都沒有查到類似狀況，因此名冊查核程序「不再需要」。

部分共和黨人獲悉委員會決定後迅速提起訴訟，要求法院推翻賓州選委會不再進行選舉人名冊查核的決定；承審法官柯安妮(Anne Coyle)批評選委會的決定，認為不再進行名冊清查將使選舉結果不正確，降低民眾對選舉公正性的信心；然而，雖然她傾向發布禁令，但考量到距離選舉太近，法院介入可能造成巨大政治效應，因此仍讓選委會自己決定是否進行清冊查核。

法院意見出爐後，費城選委會即在7日晚間向法院提交文件，指選委會正在考慮自願恢復查核程序；選委會說：「委員會還是希望本次選舉不再進行查核程序，但考量到法院在選舉前最後一刻提出對於費城選務作業完整性毫無根據的懷疑，且此懷疑極可能助長虛假選舉宣傳活動，致使民眾不信任民主投票之結果，委員會正考慮是否在本次選舉中恢復選舉人清冊查核程序。」

選舉人清冊查核須待所有現場投票的選票開票完成後，才能清點郵寄選票，且須以人工手動剔除已回執郵寄選票但卻仍然出現在投開票所者所寄回之選票，因此需耗費大量人力與時間成本。