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新州聯邦參議員 梅南德茲遭調查

記者顏伶如／綜合報導
民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲遭紐約聯邦檢察官調查。(路透)
民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲遭紐約聯邦檢察官調查。(路透)

這個月剛成立的Semafor全球新聞網站26日披露，紐約聯邦檢察官已對民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)展開犯罪調查。梅南德茲的顧問索利曼(Michael Soliman)當天晚間發表聲明，證實報導屬實。

索利曼在聲明中表示：「梅南德茲知道今天有媒體報導他遭到調查一事，但他不知道調查的範圍有多廣。」聲明中表示，若有任何官方要求，索利曼與索利曼辦公室都願力全力配合。

Semafor網站的報導中，並未描述梅南德茲遭到調查的細節，僅表示紐約南區聯邦檢察官已經與梅南德茲身邊人士接洽，其中至少一人收到傳票。報導指出，聯邦檢察官的調查大綱與梅南德茲2017年捲入案件大致相同，當年梅南德茲並未被定罪。

當年的案件裡，梅南德茲與多年朋友兼金主梅爾根(Salomon Melgen)在紐沃克(Newark)聯邦法院受審，梅南德茲遭控接受梅爾根招待前往多明尼加，卻未依照規定向國會報備。這起官司後來被法官裁定無效審判(mistrial)，檢方則撤銷對梅南德茲起訴。

梅南德茲曾數度遭到調查，但從未被定罪；2006年，當時擔任新澤西區聯邦檢察官、後來成為新澤西州州長的克利斯蒂(Chris Christie)曾對涉嫌將聯邦經費轉入地方非營利機構的梅南德茲展開調查，但檢方團隊最後結案時並未起訴梅南德茲。

梅南德茲成功連任的2012年，一名選舉金主向聯邦調查人員坦承非法捐款。當時梅南德茲辯稱自己是受害者，並將收到的款項捐給慈善團體。

2013年，聯邦調查發現，梅多蘭茲(Meadowlands)大型購物及娛樂中心開發商曾被要求捐款5萬元給梅南德茲競選團隊，做為梅南德茲幫忙向美國陸軍工兵署(Army Corps of Engineers)爭取開發許可的交換條件。

新澤西州 檢察官 民主黨

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