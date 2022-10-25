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普林斯頓失蹤女大生 遺體尋獲 死因待解剖

編譯柯立偉／綜合報導
普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）
普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）

新澤西州莫塞郡(Mercer)檢察官日前證實，普林斯頓大學(Princeton University)女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤(Misrach Ewunetie)失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方鄰近區域尋獲，初步判斷遺體沒有明顯外傷，詳細死因有待進一步解剖，可能要數周才能知道。

檢方同時表示，尋獲伊萬那堤遺體地點較偏遠，且沒有監視器，雖然遺體外觀沒有明顯傷口，目前也沒發現任何明顯犯罪跡證，但還是會驗屍以確定死因。

伊萬那堤的遺體尋獲後，普大主管學生校園生活的副校長蘿雪爾·卡爾漢(Rochelle Calhoun)發表公開信悼念，同時呼籲受此事影響的全體師生積極尋求心理協助；信中說：「伊萬那堤的死亡是個令人無法想像的悲劇，我們的心與她的家人、朋友和所有認識她、愛她的人同在；本校也會舉辦追思會，讓同學們能夠有機會一起懷念伊萬那堤，同時如果有同學或老師因此事受影響，我們呼籲務必積極尋求諮詢。」

伊萬那堤原住在俄亥俄州，她的家庭來自衣索匹亞；20歲的伊萬那堤最後是14日凌晨3時出現在普林斯頓校園內的宿舍樓史卡利大樓(Scully Hall)附近，隨後行蹤不明、杳無音訊，校方因此還出動無人機、直升機，甚至船隻進行大規模搜索。

根據伊萬那堤的領英(LinedIn)帳號資料， 伊萬那堤畢業於俄亥俄州克里夫蘭的(Cleveland)的Villa Angela-St. Joseph高中，就讀大三，主攻社會學，同時還有普林斯頓頒授的應用電腦證書，過去幾年也曾在諮詢公司麥肯錫(McKinsey & Company)及美國銀行(Bank of America)等大型企業實習過。

俄亥俄州 新澤西州 檢察官

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