新州僑社迎理大首位華裔校長 將與華人社區緊密聯繫

新澤西理工大學(NJIT)新校長林竹進。(記著謝哲澍／攝影)

新州華人 社區本周設宴歡迎新澤西理工大學(NJIT)新校長林竹進(Teik C. Lim)到任；他是NJIT第九任校長，也是該校首位少數族裔校長。

新州華人聯合總會、新州中國日主席林潔輝致歡迎詞時說，「我們很榮幸在如此重要的職位上迎來一位傑出的華裔學者、高校管理人員。新州華人社區將全力支持林竹進的工作，期待他在該職位上為整個社會所作出的貢獻」。

林竹進感謝林潔輝與新州華人社區的歡迎，他說：「來到東岸任職一直是我的夢想，我和妻子Gina都非常高興能加入這個溫暖的社區，並對未來的機遇和挑戰感到興奮。NJIT將與華人社區保持緊密聯繫，提升多元化。」

他指出，「大學是社會流動的平台，能否實現社會流動也是檢驗一所大學的重要標準」。

林竹進之前擔任阿靈頓德州 大學(UTA)臨時校長、辛辛那提大學工程與應用科學學院院長。

作為世界知名的螺旋錐齒輪與准雙曲面齒輪動力學專家，林竹進一直從事精密機械零件的動力學分析與研發，特別是在汽車、航空、製造業的齒輪、軸承及傳動系統的研究方面成就顯著；他從2008年起在重慶大學參與建設了全中國首個機械傳動國家重點實驗室，並擔任教授。

擔任UTA代理校長期間，林竹進帶領大學度過疫情難關，在他任內，UTA成為德州第四家獲得精英國家研究機構保留榮譽的機構。

林竹進曾發表158篇期刊研究論文、94篇會議論文集，以及近140場會議報告和受邀講座或研討會。他是美國國家發明家學院、美國機械工程師協會和國際汽車工程師協會的會員，也是一名執業專業工程師。

在獲得密西根理工大學機械工程學士學位、密蘇里羅拉大學(現密蘇里科技大學)機械工程理學碩士學位和博士學位後， 林竹進在俄亥俄州立大學獲得機械工程博士學位，並在2019年獲得該校傑出校友獎。

林竹進表示，作為一名在理工大學攻讀學士和碩士學位的工程師，加入NJIT讓他找回了根，「帶領NJIT持續成長為卓越的公立理工研究型大學的機會對我來說非常有吸引力。我也期待與才華橫溢的教職員工、學生一起工作，他們中的許多人和我一樣，是家庭中的第一代大學生。」