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費城中華公所慶祝國慶遊行活動 答謝宴會熱鬧溫馨

本報費城訊
參加美國國慶遊行的華埠各僑團僑領合影。
參加美國國慶遊行的華埠各僑團僑領合影。

  費城中華公所暨各大僑團日前組織舞獅舞龍隊和600多人的盛大隊伍，參加美國獨立日遊行活動，盛況空前，廣受好評，活動取得圓滿成功。為表示感謝，7月17日晚，中華公所在華埠聚福金閣酒家舉行答謝宴會，邀請參加遊行活動人士共聚一堂，歡聲笑語，共度美好夜晚。

  中華公所總顧問陳姿致辭，感謝各大僑團的參與及支持。她表示，今年是華埠第14年向市政府申請加入美國國慶盛大遊行，展現華裔風貌作為美國社會一員的責任。14年來，為了融入美國主流社會，提昇華裔在美形象，促進中美友誼深厚發展，她力排眾議，克服重重困難，組織華人積極參與費城每年一度的獨立日遊行。感謝同胞們慷慨解囊，為維護華人權益出錢出力，展現了中華民族血濃於水的大愛精神。

  今年為了這次遊行，陳姿攜中華公所董事長林興、協勝公會主席馬駿、鄭依彬，協勝會員吳嫩俤、盧代義、盧統一、劉榮任、倪周禮、潘振泉、蘭爾泰等人，啟動華埠街景佈置，將數百面美國國旗小彩旗及“中華公所暨全體僑團熱烈慶祝美國國慶”橫幅，懸掛在費城唐人街街頭，營造一片安定祥和、優美靚麗的節日氣氛。

   陳姿感動的說，感謝中華公所及協勝公會的會員們不辭勞苦，無私奉獻，共同營造隆重、熱烈、喜慶的國慶氛圍。高高飄揚的彩旗裝飾，給華埠居民帶來了喜氣祥和的節日氣氛，增強了各族裔民眾的愛國情懷和自豪感，增進國家情感。費城華人擁有極強的凝聚力，相互支持，為社區公益活動做出無私貢獻，受到各界好評，她身為華人一份子感到無比驕傲，冀望不斷弘揚華裔的奮鬥精神，為後代子孫創造更好的生存環境。

   中華公所總顧問麥日明、董事長林興、麥鵬依次致辭，他們表示，每位居民對華埠的付出，是對美國社會發展做出的努力與貢獻，期許齊心協力、發揚中華文化，未來繼續支持與鞭策，一起奮鬥向前。

   當晚協勝開心、喜悅、南費城開心舞隊，CoCo快樂舞團，崇正會四朵金花舞隊紛紛送上歡快的舞蹈，舞影婆娑，歌舞昇平，氣氛溫馨愉悅。（圖文報導：彭林）

中華公所總顧問陳姿、麥日明（左4、5）、董事長林興、麥鵬（左3、右3）理事長張善...
中華公所總顧問陳姿、麥日明（左4、5）、董事長林興、麥鵬（左3、右3）理事長張善星、朱秀瓊（右2、左2）、協勝主席馬駿、鄭依彬（右1、左1）向參加慶祝美國獨立日遊行的全體人員表示感謝

遊行 華埠 費城

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