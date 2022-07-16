賓州托兒抵稅上路 每戶上限6000元

民主黨籍賓州州長沃爾夫批准新的、永久有效的托兒抵稅計畫，家有年幼子女的家庭最高可享有6000元的抵稅額。(美聯社)

民主黨籍賓州 州長沃爾夫(Tom Wolf)批准新的、永久有效的托兒抵稅(child care tax credit)計畫，讓家庭得以省下數千元開銷。

這項新的托兒抵稅計畫，包括在沃爾夫今年7月初簽署後生效、規模452億元的州政府預算中。

名稱為「加強照顧兒童與被撫養人計畫」(Child and Dependent Care Enhancement Program)的賓州托兒抵稅計畫，構想來自於聯邦政府的擴大兒童抵稅福利 (child tax credit)；民眾報稅 時托兒相關開銷最高可抵扣30%。

這項計畫旨在減輕勞工家庭的稅務負擔，計畫經費2460萬元，抵稅方案已經列入賓州稅法，永久有效。民眾對每名兒童或被撫養人申報的開銷以3000元為上限，家中若有多名孩童或被撫養人，申報開銷上限為6000元。

如同聯邦兒童抵稅福利一樣，賓州托兒抵稅計畫的金額，隨著民眾收入增加而遞減，但計畫細節仍未確定。夫妻合併報稅、家庭年收入15萬元以下的賓州民眾，以及個人年收入7萬5000元以下的賓州居民，2023年起申報州稅時將可獲得全額托兒抵稅。

沃爾夫與州議員同時撥款1億4000多萬元，為賓州低收入民眾及老年人提供只限一次的擴大房產稅抵稅(property tax credit)計畫。

根據賓州現行規定，符合條件的居民依照個人狀況不同，可獲得650元至975元不等的房產稅抵稅。賓州政府利用1億4000多萬元聯邦疫情紓困經費，讓房產稅抵稅得以單次擴大70%，去年報稅時拿到975元房產稅抵稅的州民，今年報稅可以多領682.50元。

符合條件的民眾包括65歲以上賓州老人、49歲以上喪偶民眾、18歲以上身心障礙民眾，以及年收入未滿3萬5000元以下的屋主，租屋者年收入1萬5000元以下也符合資格。