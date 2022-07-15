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新州藥師250元兜售假疫苗卡 恐關16年

編譯郭宣含／綜合報導
新澤西州執業藥劑師克莉絲汀．巴希特三度販賣新冠疫苗接種卡給臥底調查人員，但卻未為其施打疫苗，而且每次收取250元。(Getty Images)
新澤西州執業藥劑師克莉絲汀．巴希特三度販賣新冠疫苗接種卡給臥底調查人員，但卻未為其施打疫苗，而且每次收取250元。(Getty Images)

新澤西州當局表示，貝玉恩市(Bayonne)37歲執業藥劑師克莉絲汀‧巴希特(Christina Bekhit)三度販賣新冠疫苗接種卡給臥底調查人員，但卻未為其施打疫苗，而且每次收取250元；巴西特已被捕並遭控罪，若被定罪，她將面臨16年多的刑期和17萬元罰款。

根據新州檢察長辦公室，巴希特在C大道(Avenue C)「全民照護藥局」(AllCare Pharmacy)執業，已於上月底被捕，被控二級電腦刑事活動罪、三級竄改公共資訊罪，以及四級破壞、偽造或修改醫療照護紀錄罪。

根據起訴書，巴希特分三次販售不實疫苗接種卡給臥底調查人員，每張收取250元。

新州代理檢察長普拉金(Matthew Platkin)在聲明中表示：「這些卡片紀錄打疫苗日期，以及多劑未曾替接種者施打的疫苗」，一名臥底調查人員告訴巴希特因爲工作要求，所以必須接種疫苗。

普拉金表示，巴希特將不實疫苗資訊輸進新州疫苗資訊系統資料庫，佯稱這些人已接種新冠疫苗，但其實不然。

新州官員得知巴希特1月販售假疫苗卡給貝玉恩市臥底警察後，便開始展開調查；普拉金在聲明中表示，巴希特見到臥底警察後，詢問對方是否「真的想打疫苗」。

普拉金指出，該臥底警察說不想後，巴希特便提議要販售假疫苗卡，裡面涵蓋兩個接種日期，而且會輸進新州疫苗資料庫；「臥底警察離開藥局前，巴希特還告訴對方，『如果有人想要疫苗卡，就帶他們來找我。』」

根據普拉金，新州兩名臥底調查人員後續在2月和3月去找巴希特，她提供假疫苗卡、輸入假資料進新州資料庫，並因此接受付款。

新州監督專業執照委員會的「新州消費者事務局」(New Jersey Division of Consumer Affairs)表示，該州藥局委員會已得知巴希特遭逮捕，且考慮針對她的執照採取懲處行動。

疫苗 新州 警察

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