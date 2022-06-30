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大法官艾里托已不住新州 警：別再寄恐嚇信了

編譯柯立偉／綜合報導
最高法院保守派大法官艾里托(圖)撰寫推翻墮胎權裁決的意見書，被墮胎維權人士「肉搜」出他曾在新州的地址並寄發恐嚇信件，讓現任屋主不勝其煩。(美聯社)
最高法院保守派大法官艾里托(圖)撰寫推翻墮胎權裁決的意見書，被墮胎維權人士「肉搜」出他曾在新州的地址並寄發恐嚇信件，讓現任屋主不勝其煩。(美聯社)

聯邦最高法院上周判決推翻了保護美國婦女墮胎權的1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，其中保守派大法官艾里托(Samuel Alito)由於撰寫多數派意見書，被許多立場激進的墮胎維權人士「肉搜」出他在新州的地址，並開始寄發恐嚇信件，然而艾里托早已不住在該住址，現任屋主對不斷收到的騷擾不勝其煩，要求警方出面闢謠，「艾里托不住這兒，別再寄信來了。」

新澤西州艾薩克斯郡(Essex)西考德威爾鎮(West Caldwell)警察局發布聲明稿指出：「網路上流傳著關於艾里托大法官仍住在西考德威爾鎮的消息是錯誤的，希望大家不要再寄任何恐嚇信件或包裹來騷擾現在的屋主。」

警方進一步表示，為協助屋主不再接到騷擾電話，警方還特別派駐員警在新屋主家中專門接電話，告知來電者「此處已非艾里托大法官的住處，且不論政治信仰如何，都應尊重他人在家裡好好休息、不受騷擾的權利。」

同時，警方也說會調查所有寄恐嚇信到這個住址的人。

艾里托本是新州人，在莫塞郡(Mercer)的漢米爾頓鎮(Hamilton)長大，且確實曾在西考德威爾鎮住過一段時間，不過自從獲任命為大法官後就搬離了新州；他在墮胎案中的判決中，認為憲法並未明訂民眾有墮胎權，引起左派民眾憤怒。

墮胎 大法官 新州

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