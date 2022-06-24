費城製酒廠陸續罷工 國慶連假恐沒酒喝

6月節(Juneteenth)假期剛過，萬眾期待的國慶日連假又即將來臨，但費城 地區的製酒廠近日卻陸續傳出罷工 ，當地嗜酒的居民恐怕在連假期間得面臨沒酒可喝的窘境。

「830地方司機工會」(Teamsters Local 830)的成員多達數千人，包括製酒廠員工到送貨司機；如今該工會與德拉瓦谷進口經銷商協會(Delaware Valley Importers Distribution Association)槓上，已於19日開始罷工。

雙方爭議始於對薪資和工作環境的要求無法達成共識，而德拉瓦谷進口經銷商協會旗下成員還包括眾多的酒精飲品批發公司，如Penn Beer Sales and Service、Origlio Beverage和Muller Inc等。

「要找到平衡之處、讓雙方妥協從來都不容易，但這些經銷商最大的問題是，他們要求我們的成員連續五、六天不間斷地工作。」830地方司機工會的財務長葛雷斯(Daniel H. Grace)透過聲明表示：「而且每天工作時間多達12個小時，這實在太過分了。」

目前工會並未公布有關成員的薪資數據，也沒有具體說明他們的目標，以及資方是否提供其他解決方案但未獲得工會同意，葛雷斯說：「所有產品、包括他們販售的酒精飲料，價格全部都在暴漲，通貨膨脹對我們的成員影響非常嚴重，在這個大家都面臨經濟困難的時候，他們也應該獲得公平的補償。」

截至20日經銷商協會仍未作出回應，但Muller Inc已發出一段電話訊息，聲稱將不再受理來自費城或靠近賓州 各郡的訂單，目前他們仍在積極處理現有的訂單。