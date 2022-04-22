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費城基金涉巨額詐騙 證交會求償3.6億

編譯徐薏茹／綜合報導
聯邦證券交易委員會請聯邦法官下令，要求費城基金Par Funding詐騙案的四位被告賠償3.6億元給受害投資人，大部分將由主謀拉福特、麗莎·麥克艾霍恩夫婦支付。(Getty Images)
聯邦證券交易委員會請聯邦法官下令，要求費城基金Par Funding詐騙案的四位被告賠償3.6億元給受害投資人，大部分將由主謀拉福特、麗莎·麥克艾霍恩夫婦支付。(Getty Images)

聯邦證券交易委員會(SEC)日前請聯邦法官下令，要求費城基金Par Funding詐騙案的四位被告賠償3.6億元給受害投資人，大部分將由主謀拉福特(Joseph LaForte)、麗莎•麥克艾霍恩(Lisa McElhone)夫婦支付。

2011年拉福特剛出獄不久後與麥克艾霍恩在費城創辦Par Funding基金，SEC表示有1200名投資人被詐騙約5.5億元資金，拉福特夫婦用騙取來的錢財購買豪宅、私人噴射機、名車、高價藝術品、以及數十處費城房地產。

拉福特使用三個假名隱藏過往犯罪紀錄，對Par Funding律師隱瞞罪名，向投資人謊稱已經投入自己的8000萬元資金到Par Funding，實際上未投資任何一毛錢。

Par Funding對投資人承諾將有豐厚的回報，聲稱基金以重達400%的高利率提供小型商戶現金貸款，獲取高額報酬；吹噓基金有嚴格的核保標準，欺騙投資人他們的資金已經投保，謊稱違約率低，同時又控告幾千名無力支付貸款的借貸人。

SEC高級出庭律師艾米•里高•白林(Amie Riggle Berlin)15日提交的文件中要求聯邦地區法官魯伊斯(Rodolfo Ruiz III)裁定Par Funding的操作手段為龐氏騙局(Ponzi scheme)，白林指出，即使Par Funding支付3億元給投資人，但實際利潤只有600萬元。

魯伊斯法官的裁決若認定此案為龐氏騙局，被告將被禁止援引Par Funding的營運成本來減少罰款。

除了拉福特夫婦，Par Funding財務長巴列塔(Joseph Cole Barletta)需支付約1900萬，財務推銷員福曼(Michael Furman)支付380萬元；四人有兩周時間提出異議。

一旦法官做出最終裁決，投資人就能拿回一些錢；排除其他投資收益，目前投資人總共還缺少約2.5億元。

除了SEC提出的民事訴松，聯邦調查局(FBI)及聯邦檢察官也一直對Par Funding進行刑事調查，這起詐騙案另外包含一連串私人訴訟。

投資 費城 詐騙

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