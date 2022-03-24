紐新捷運升級 首批新車廂年底上路

新澤西州紐新捷運PATH在2019年通過10億元改善計畫，民眾將在今年看到明顯的改變，包括月台擴建、增設新的車廂，以及引入新型交通儲值設備等。(取材自推特)

新澤西州 紐新捷運PATH 在2019年通過10億元改善計畫，民眾將在今年看到明顯的改變，包括月台擴建、增設新的車廂，以及引入新型交通儲值設備，方便民眾日後透過現金卡、信用卡或智慧型手機儲值。

PATH即將推出更長的九節車廂；第一批新車廂將在今年底以前上路，剩餘的車廂則要等到2023年才能使用；PATH總經理克萊莉兒‧德格拉夫(Clarelle DeGraffe)表示：「如今我們看到，九節車廂的運作非常靈活、順利而且進步；九節車廂將在今年的12月底開始正式營運。」

過去通勤族就經常抱怨，列車抵達時早已擠滿人潮，月台更是擠得水洩不通，使得2019年當局被迫將發車的頻率調增10%，並在同年提出擴建月台和增設車廂的提議。

PATH改善計畫助理主任麥可謝(Damian McShane)表示，紐瓦克賓州車站(Newark Penn Station)會在3月完成擴建，接下來還要擴建其他五個車站的月台。

即將除舊布新的包括哈里森車站(Harrison station)的西向側站和月台，東向側站也在進行其他整修工作，預計明年完成；；而可容納九節車廂停靠的月台，預計6月就能啟用。

澤西市的期刊廣場(Journal Square)只需要小幅整修，包括訊號系統的調整，以整配合九節車廂的運行，還有移動月台的護欄；工程較多的車站則是聚集在澤西市市中心的格羅夫街站(Grove Street)，預計9月完工。

新港站(Newport Station)一帶仍在進行2012年的珊迪颶風(Hurricane Sandy)災後重建工程，不過已經進入收尾的階段，故未安排任何月台擴建的工程。

德格拉夫指出，新冠疫情 前PATH在平日巔峰時段可以達到30萬人次，但疫情爆發後通勤量只恢復大約五成，她說：「我們每天都看到乘客數穩定且緩慢的增加，他們將不再忍受沙丁魚般壅擠的車廂，而是需要一個更安全的搭乘環境。」