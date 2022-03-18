推動中文教育13年 新州林登市表彰陳如萍

陳如萍多年來服務公校教育。(本報檔案照)

新澤西 林登市(Linden)15日舉行市政會議，市長Derek Armstead表彰學區 中文教學顧問陳如萍(JuPing Tomazic)，感謝其長達13年以來對學區所作出的傑出貢獻。

Derek Armstead在表彰函中指出，陳如萍自2008年以來擔任中文教學顧問，長期志願協助當地公立學校，包括小學、初中和高中在內的各級普通話教學；八次親自帶領學生交流訪問中國，讓林登高中學生在異國他鄉親身體驗另一種文化；六次組織來自中國大陸和台灣的高中生到林登的訪問，以積極的方式展示林登高中和林登市。

此外，陳如萍多年來幫助接待來自中國大陸和台灣的教師、行政人員代表團；管理與羅格斯大學孔子學院相關的林登高中孔子課堂贈款，為文化和教育目的帶來了額外的資金，從而減少了擴大當地資金的需求。

陳如萍組織的中國之夜項目，更是向學生父母和社區展示林登市學生學習普通話和中國文化的過程，同時促進國際教育、文化和學生交流計畫。

林登市市長和市議會特別感謝陳如萍為林登學生的漢語教學無私奉獻，並親自領導學生在中國大陸和台灣體驗有意義的文化交流，與當地社區建立了持久的夥伴關係、終生的友誼和互相瞭解。

除林登外，多年來陳如萍還與丈夫湯馬奇(Rocco Tomazic)致力於新州與台灣的交流，曾受邀訪新北市教育局 ，與當地19期候任校長進行座談，分享美國校務經營理念，並為三所國中小學贈送450本英語圖書，受到當地師生歡迎。

在陳如萍與湯馬奇的牽線下，新北市多所中小學成功與弗利何中小學簽約締結為姐妹校，包括淡水國小與Park Avenue Elementary School、鷺江國小與Freehold Learning Center、正德國中與Freehold Intermediate School等；兩國師生透過網路交流或書信往來，保持著良好的互動及國際交流。