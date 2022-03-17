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華師胡林林推廣多元文化 獲肯恩大學婦女月表揚

記者劉偉／新澤西州報導
胡林林老師（右）和她的學生。（胡林林提供）
胡林林老師（右）和她的學生。（胡林林提供）

新澤西州立肯恩大學(Kean University)3月婦女月專題介紹了新澤西林登高中中文教師胡林林，表彰她在推廣多元文化、中文教育、幫助美國學生了解中國文化上所做的貢獻。

胡林林老師是林登高中的中文教師兼任高中中文俱樂部的常任指導。林登學區是新州第一批開設中文學校的公立學區，共有包括八所小學，兩所初中和一所高中在內的11所學校。

在林登學區任教十年，胡老師曾在初中和小學教中文，由於其傑出的工作表現和教學成效，七年前被調林登高中任中文教師，並於去年底被評為2021-2022高中年度教師。由她負責組織編排的學區農曆新年慶祝活動歷來受到學區老師和學生們的一致好評。

胡林林說，在美國的中文教師不僅僅是教美國學生聽說讀寫中文，更重要的是成為悠久的中華文明的文化大使、文化代言人，要成為其他族裔了解和接觸中國活動文化的橋梁。她感激林登學區有著每年慶祝農曆年的傳統和一個農曆新年慶祝表演隊。表演隊由學校的預備役軍官訓練中心學員、舞蹈團員、樂隊成員和中文俱樂部會員組成。

疫情爆發前，表演隊會到教中文的小學，兩所初中輪流表演。今年儘管受疫情限制，胡老師依然為學區錄製了農曆新年表演錄像放在學區的官方臉書上供人們閱覽。因為表演者來自學校的不同年級、不同科目和不同課程安排，要抽到一起排練和演出要花費很多時間和精力去協調。但由於大家對中國文化的興趣， 了解不同文化的熱情，以及各個部門同事的合作，農歷新年·表演錄製圓滿成功， 受到師生好評。

胡老師來自福建，她對新澤西華人聯合總會、新澤西福建同鄉會工作也非常熱心，今年還和幾位新澤西高中老師一起共同創辦了新澤西中文教師學會。

學區 新澤西州 疫情

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