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逃漏稅近3000萬 新州安養院老闆被捕

編譯洪毅／綜合報導
總部位於新澤西州、在全國11州經營安養照護中心的公司擁有者施瓦茨遭逮捕，因為其公司欠薪、欠稅達2950萬元。(NBC電視台截圖)
總部位於新澤西州、在全國11州經營安養照護中心的公司擁有者施瓦茨遭逮捕，因為其公司欠薪、欠稅達2950萬元。(NBC電視台截圖)

一間總部位於新澤西州、在全國11州經營安養照護中心的公司擁有者施瓦茨(Joseph Schwartz)日前遭逮捕，理由是其經營的公司大規模欠薪、欠稅，其總額達到2950萬元之鉅。

總部位於新州的Skyline Management Group共經營95間安養照護中心，足跡遍及全國11州，擁有1萬5000名員工。

2020年時，來自阿肯色、堪薩斯、內布拉斯加、南達科他州的安養照護中心的五名員工集體控告公司，原來有員工發現，自己的薪資條上雖然都被雇主扣了一筆錢做為健康保險之用，結果看病時才發現，自己根本就沒有健保。

檢察官進一步調查後發現，施瓦茨的不法行為還遠不止於此；與扣繳員工薪資有關的事項中，包括就業稅、失業保險、401K計畫等應由雇主繳納的款項，施瓦茨都大舉逃漏之，也未如實提交與401K計畫有關的財務報告，這些都是故意為之。

檢方指控，施瓦茨在2017年中至2018年中之間，其形同欠薪的逃漏稅款金額高達2950萬元；來自紐約州薩芬市(Suffern)、62歲的施瓦茨也因此在20日被捕。

檢方表示，不論是故意不扣繳、不核算、或是不繳納就業稅的懲罰，每一件都可以處至多五年監禁、得併科至多1萬元罰金；至於逃漏失業保險，則是最多五年監禁；惡意欺瞞401K計畫則最多可處十年監禁。

本案將由新州聯邦地區法院審理；除本案外，內布拉斯加州檢方也在20日指控，施瓦茨曾在該州藉由經營安養照護中心詐欺聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)款項。

除本案涉及到的四州外，施瓦茨的Skyline還在佛州、肯塔基、麻州、新州、賓州、田納西州等地經營安養照護中心。

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