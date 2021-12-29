悲傷聖誕節 賓州一家凌晨火災釀3死

賓州一處民宅25日凌晨發生大火，導致現年41歲的屋主金恩與他兩名分別為7歲及11歲的孩子葬身火窟，金恩的妻子及大兒子則成功逃生。圖為金恩家庭照片。(6abc電視台截圖)

賓州 貴格鎮(Quakertown)一處民宅25日凌晨1時22分發生大火，由於屋內煙霧偵測器失靈，導致現年41歲的屋主金恩(Eric King)與他兩名分別為7歲及11歲的孩子和兩隻寵物狗葬身火窟，金恩的妻子及大兒子則成功逃生；消防官員指出，目前推測是聖誕裝飾引起的火災，但進一步火災現場勘查及死者相驗工作預計27日以後才會開始。

消防隊指揮官威勒(Doug Wilhelm)表示，消防隊獲報後立即出動，並在凌晨2時34分控制火勢，但現場工作直至上午7時才結束；火勢撲滅後消防隊員進入火場搜索，在主臥室發現了金恩與一名小孩的屍體，另一名孩童的屍體則在走廊上尋獲；兩名死亡孩童的身分尚未公布。

當第一批消防隊員抵達現場時，金恩的妻子及大兒子已經成功逃出火場，但因火勢過大無法返回屋內救出另外兩名孩子和金恩；兩名生還者只受到輕微燒傷，已送醫治療。

至於起火的地點，威勒推測應該是在客廳的聖誕樹區域，由於聖誕燈飾的溫度過高而點燃聖誕樹附近的易燃物，隨後屋內其中一個煙霧偵測器響起，讓金恩的妻子和大兒子成功逃生，但金恩所在位置的偵測器沒有響，再加上三人已熟睡，才釀成三人死亡的悲劇。

貴格鎮警察 局長麥厄里(Scott McElree)則指出，目前的跡象顯示起火點確實是聖誕樹，但還沒有正式勘驗過火場，且也不清楚起火時聖誕燈飾是否開著，會請求州政府派員協查。

貴格鎮社區民眾對於此次災變深感震驚，善心人士已經在募款網站「GoFundMe 」上為倖存的金恩太太及大兒子募款，累計募得善款共20萬元；發起募款活動的民眾說：「金恩夫妻自高中時就相識，是大家見過最幸福的一對，總是面帶微笑、充滿積極向上的精神，任何人都會情不自禁地喜歡他們；而他們養育的三個男孩都是貴格鎮棒球隊的主力，每天勤奮練習，整個社區因為這起火災而陷入哀傷的情緒。」